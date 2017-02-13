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Вертолет с чиновниками на борту разбился на Алтае

Источник:
http://knews.kg/2017/02/vertol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409603-ru.html

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13 февраля 2017, 9:05       Комментарии

Вертолет "Робинсон", на борту которого находились пять человек, 12 февраля вероятно рухнул в районе Телецкого озера в районе республики Горный Алтай в России. Об этом сообщило агентство "Интерфакс".
В пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России сообщили о доследственной проверке, которая проводится по факту крушения вертолета.
"Следственная группа находится в состоянии готовности выехать к месту возможного крушения воздушного судна, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – цитирует агентство сообщение пресс-службы.
По предварительным данным, на борту вертолета мог находиться один из руководителей Heliport Moscow — компании, которая специализируется на продаже и аренде частных вертолетов. Также, бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных. В 2009 году Банных был в числе пассажиров вертолета, который разбился в горах на юге Алтая. В той катастрофе погибли семь из 11 человек, находившихся на борту воздушного судна.

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