Вертолет с чиновниками на борту разбился на Алтае

13 февраля 2017, 9:05 Комментарии

Вертолет "Робинсон", на борту которого находились пять человек, 12 февраля вероятно рухнул в районе Телецкого озера в районе республики Горный Алтай в России. Об этом сообщило агентство "Интерфакс".

В пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России сообщили о доследственной проверке, которая проводится по факту крушения вертолета.

"Следственная группа находится в состоянии готовности выехать к месту возможного крушения воздушного судна, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – цитирует агентство сообщение пресс-службы.

По предварительным данным, на борту вертолета мог находиться один из руководителей Heliport Moscow — компании, которая специализируется на продаже и аренде частных вертолетов. Также, бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных. В 2009 году Банных был в числе пассажиров вертолета, который разбился в горах на юге Алтая. В той катастрофе погибли семь из 11 человек, находившихся на борту воздушного судна.