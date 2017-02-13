РСК Банк. Подарки за отправку переводов "Юнистрим"

13 февраля 2017, 8:43 Комментарии

Уважаемые клиенты,

"РСК Банк" рад сообщить о подведении итогов четвертого промежуточного этапа и основного этапов совместной акции "Мечты сбываются" по системе денежных переводов "Юнистрим".

Акция проводилась с 1 июня по 31 декабря 2016 года и состояла из 4 промежуточных и одного основного этапов. Согласно условиям акции участник должен был осуществить отправку максимального количества денежных переводов по системе "Юнистрим" в любой валюте в период акции.

По итогам четвертого этапа акции "Мечты сбываются", победителем стала Пушкарева Юлия Анатольевна, которая получила телевизор с LED экраном диаметром 40 дюймов.

После этого были объявлены итоги основного этапа акции, победителем которого стал Жороев Чынтемир, ставший счастливым обладателем туристической путевки на поездку в Дубаи на двоих. Торжественное награждение победителей проходило в Чуйском филиале банка.

Вручали подарки председатель правления ОАО "РСК Банк" Азизбек Оморкулов и директор Департамента по продажам стран СНГ и Грузии Махмудов Шерзод.

Клиенты поблагодарили "РСК Банк" и "Юнистрим" за прекрасные подарки и отличную идею проведения акций для клиентов, а также пожелали всем успехов, удачи и здоровья.

Азизбек Оморкулов выразил слова благодарности клиентам за выбор "РСК Банка" и активное участие в акции, а также отметил, что в апреле исполнится 10 лет сотрудничества с платежной системой "Юнистрим". "За это время у нас сложились хорошие партнерские отношения. Система денежных переводов "Юнистрим" занимает достойное место среди услуг нашего банка, о чем свидетельствует положительная динамика показателей отправки и выплат переводов и рост оборотов по сравнению с 2015 годом на 146%. Мы благодарим компанию "Юнистрим" за участие и организацию данной акции", — сообщил Азизбек Оморкулов и порекомендовал клиентам следить за новостями "РСК Банка" и принимать участие в различных акциях.

Для участия в церемонии вручения подарков из Москвы в Бишкек прибыл директор Департамента по продажам стран СНГ зарубежья системы "Юнистрим" Махмудов Шерзод, который поздравил победителей и выразил слова благодарности "РСК Банку" как основному партнеру за продвижение денежных переводов в Кыргызстане.

"На этом мы не останавливаемся, в ближайшее время мы анонсируем условия новой акции с "РСК Банком". Пользуйтесь переводами Юнистрим в "РСК Банке" и получайте подарки", — заявил Махмудов.

В этот день были также поощрены сотрудники Банка за активное участие по продвижению денежных переводов "Юнистрим". Победителями акции "Лучший оператор" в 4 этапе стал ведущий бухгалтер Чуйского филиала — Улан Абдиев, а победительницей основного этапа стала бухгалтер того же филиала – Жаныл Шаршеева.

Команда "РСК Банка" поздравляет победителей, а также выражает признательность всем участникам акции. Желаем, чтобы подарки принесли удовольствие, а удача продолжала сопутствовать во всех делах.

Денежные переводы "Юнистрим" являются мгновенными, безадресными и отправляются без открытия счета. Для отправки средств достаточно предъявить паспорт, ФИО получателя и страну получения.

Более подробную информацию по денежным переводам "Юнистрим" Вы можете получить во всех отделениях банка или по телефонам службы поддержки клиентов:

0(312) 911 111;

0(706) 911 111;

0(552) 911 111.

ОАО "РСК Банк".

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