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Картину Густава Климта выставили на продажу за $45 млн

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355268_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409601-ru.html

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13 февраля 2017, 8:39       Комментарии

Такую цену выставил аукционный дом Sotheby"s за картину 1907 года "Цветочный сад", сообщает издание Life.
В последний раз полотно выставлялось на торги в 1994 году и было продано за $5,8 млн. Несмотря на высокую цену, заявленную сегодня, анонимный продавец надеется выручить значительно больше, сообщает The Guardian.
Руководитель отдела импрессионизма и современного искусства Sotheby"s Хелена Ньюман заявила, что драгоценность картины заключена в неотразимом блеске цветов.
- Большая часть картин художников такого калибра находится в крупнейших музеях мира. За последнее десятилетие лишь несколько работ подобного значения появлялось на аукционах, - заявила Ньюман.
Как правило картины Климта привлекают к себе внимание из-за ошеломляюще высоких цен. В прошлом году американская телеведущая Опра Уинфри продала картину китайскому покупателю за $150 млн. При том, что сама купила полотно за $88 млн в 2006 году.
Климт, австрийский художник-символист, который жил с 1862 по 1918 год, известен за создание портретов богатых женщин и своей любовью к геометрическим формам и цветам.

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