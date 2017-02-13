Картину Густава Климта выставили на продажу за $45 млн

13 февраля 2017, 8:39 Комментарии

Такую цену выставил аукционный дом Sotheby"s за картину 1907 года "Цветочный сад", сообщает издание Life.

В последний раз полотно выставлялось на торги в 1994 году и было продано за $5,8 млн. Несмотря на высокую цену, заявленную сегодня, анонимный продавец надеется выручить значительно больше, сообщает The Guardian.

Руководитель отдела импрессионизма и современного искусства Sotheby"s Хелена Ньюман заявила, что драгоценность картины заключена в неотразимом блеске цветов.

- Большая часть картин художников такого калибра находится в крупнейших музеях мира. За последнее десятилетие лишь несколько работ подобного значения появлялось на аукционах, - заявила Ньюман.

Как правило картины Климта привлекают к себе внимание из-за ошеломляюще высоких цен. В прошлом году американская телеведущая Опра Уинфри продала картину китайскому покупателю за $150 млн. При том, что сама купила полотно за $88 млн в 2006 году.

Климт, австрийский художник-символист, который жил с 1862 по 1918 год, известен за создание портретов богатых женщин и своей любовью к геометрическим формам и цветам.