Ученые: Толстые перфекционисты имеют мало шансов похудеть

13 февраля 2017, 8:57 Комментарии

Набравшие лишний вес перфекционисты практически не имеют шансов похудеть. Об этом, как пишет Росбалт, заявили ученые из Объединения научных и прикладных исследований в Австралии.

Люди такого слада ставят перед собой слишком амбициозные цели, а также страшно боятся провала, пояснили исследователи.

Префекционистам на диетах сидеть гораздо сложнее, чем тем худеющим, которые не ставят перед собой слишком глобальные задачи, и не переживают, если им не удается достичь желаемого результата в строго определенные рамки.

По данным ученых, примерно 50% людей, которые живут на Земле, хотя бы раз в жизни пытались похудеть. При этом каждый десятый никогда не сидел на диете, передает Nation News.