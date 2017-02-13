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Ученые: Толстые перфекционисты имеют мало шансов похудеть

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355269_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409599-ru.html

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13 февраля 2017, 8:57       Комментарии

Набравшие лишний вес перфекционисты практически не имеют шансов похудеть. Об этом, как пишет Росбалт, заявили ученые из Объединения научных и прикладных исследований в Австралии.
Люди такого слада ставят перед собой слишком амбициозные цели, а также страшно боятся провала, пояснили исследователи.
Префекционистам на диетах сидеть гораздо сложнее, чем тем худеющим, которые не ставят перед собой слишком глобальные задачи, и не переживают, если им не удается достичь желаемого результата в строго определенные рамки.
По данным ученых, примерно 50% людей, которые живут на Земле, хотя бы раз в жизни пытались похудеть. При этом каждый десятый никогда не сидел на диете, передает Nation News.

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