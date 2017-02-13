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Северная Корея заявила об успешном испытании баллистической ракеты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355273_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409598-ru.html

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13 февраля 2017, 9:02       Комментарии

Пхеньян заявил о том, что проведенные им 12 февраля испытания новой баллистической ракеты прошли успешно. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает Ёнхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
При этом Северная Корея утверждает, что ей удалось протестировать возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.
12 февраля Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи сообщил о проведенном КНДР с полигона в провинции Пхенан-Пукто пуске баллистической ракеты Pukguksong-2 (Пукгунсон-2, "Северная звезда-2") средней дальности класса "Мусудан". Она пролетела около 500 километров и упала в Японском море. При испытаниях присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
В 2016 году КНДР осуществила более 20 запусков баллистических ракет, а также два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН. Впоследствии СБ наложил на Пхеньян санкции.

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