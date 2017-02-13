Кубок AFC: арбитр из Китая обслужит международный матч "Дордоя"

13 февраля 2017, 8:58 Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Бригада арбитров из Китая будет судить первый матч раунда плей-офф Кубка Азиатской футбольной конфедерации (AFC) между "Дордоем" (Кыргызстан) и "Хосилотом" (Таджикистан), сообщила пресс-служба бишкекского клуба.

7 февраля отечественная команда обыграла в гостях туркменский "Балкан" со счетом 2:1. По сумме двух матчей (первая игра - 1:1) столичный коллектив прошел в финальный этап квалификации азиатского турнира. Соперником за выход в групповой этап Кубка Азии стал таджикистанский клуб.

Встречу будет обслуживать судейская бригада из Китая во главе с 35-летним рефери FIFA Ванг Ди. На линиях ему помогут соотечественники - ассистенты рефери FIFA 36-летний Сян Ши и 29-летний Чжан Чен. Функции резервного судьи исполнит 25-летний арбитр FIFA Мухаммад Ахмад Рауф из Пакистана. Инспектировать судей будет иорданец Авни Абдел Карим Саид Хассоунех, а комиссаром матча назначен Анварул Хук из Бангладеш.

Первая встреча плей-офф Кубка AFC-2017 между вице-чемпионами Кыргызстана и Таджикистана пройдет 21 февраля в Оше на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева. Ответный поединок соперников состоится 28 февраля на Центральном республиканском стадионе Душанбе. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Кубка AFC и окажется в квартете "D", куда уже попали чемпионы трех стран - "Истиклол" (Таджикистан), "Алтын Асыр" (Туркменистан) и "Алай" (Кыргызстан).

Кубок АФК - второй по значению клубный турнир в Азии. Первым считается Лига чемпионов АФК.