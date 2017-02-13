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Кубок AFC: арбитр из Китая обслужит международный матч "Дордоя"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409597-ru.html

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13 февраля 2017, 8:58       Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Бригада арбитров из Китая будет судить первый матч раунда плей-офф Кубка Азиатской футбольной конфедерации (AFC) между "Дордоем" (Кыргызстан) и "Хосилотом" (Таджикистан), сообщила пресс-служба бишкекского клуба.
7 февраля отечественная команда обыграла в гостях туркменский "Балкан" со счетом 2:1. По сумме двух матчей (первая игра - 1:1) столичный коллектив прошел в финальный этап квалификации азиатского турнира. Соперником за выход в групповой этап Кубка Азии стал таджикистанский клуб.
Встречу будет обслуживать судейская бригада из Китая во главе с 35-летним рефери FIFA Ванг Ди. На линиях ему помогут соотечественники - ассистенты рефери FIFA 36-летний Сян Ши и 29-летний Чжан Чен. Функции резервного судьи исполнит 25-летний арбитр FIFA Мухаммад Ахмад Рауф из Пакистана. Инспектировать судей будет иорданец Авни Абдел Карим Саид Хассоунех, а комиссаром матча назначен Анварул Хук из Бангладеш.
Первая встреча плей-офф Кубка AFC-2017 между вице-чемпионами Кыргызстана и Таджикистана пройдет 21 февраля в Оше на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева. Ответный поединок соперников состоится 28 февраля на Центральном республиканском стадионе Душанбе. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Кубка AFC и окажется в квартете "D", куда уже попали чемпионы трех стран - "Истиклол" (Таджикистан), "Алтын Асыр" (Туркменистан) и "Алай" (Кыргызстан).
Кубок АФК - второй по значению клубный турнир в Азии. Первым считается Лига чемпионов АФК.

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