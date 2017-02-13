Посольство Британии поможет кыргызстанским бывшим зэкам найти работу

13 февраля 2017, 8:31 Комментарии

БИШКЕК, 12 фев - Sputnik. Найти работу кыргызстанским бывшим заключенным поможет посольство Великобритании, сообщили в пресс-службе Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН).

По ее данным, по теме трудоустройства заключенных после их выхода на свободу был организован круглый стол с участием предпринимателей, представителей посольства и ГСИН.

Эта встреча прошла в рамках проекта "Снижение общего тюремного населения. Развитие трудозанятости экс-осужденных и ресоциализация осужденных после освобождения". Участники обсудили возможность взаимодействия ГСИН с бизнес-структурой Кыргызстана. Отмечается, что для освободившихся из мест заключения будут организованы ярмарки вакансий и проведена разъяснительная работа. Особенно это коснется тех, кто в ближайшее время должен покинуть места лишения свободы.

Работу в этом направлении начали с того, что раздали заключенным памятки и брошюрки с информацией о паспортизации, микрокредитовании и других государственных услугах.