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Посольство Британии поможет кыргызстанским бывшим зэкам найти работу

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409594-ru.html

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13 февраля 2017, 8:31       Комментарии

БИШКЕК, 12 фев - Sputnik. Найти работу кыргызстанским бывшим заключенным поможет посольство Великобритании, сообщили в пресс-службе Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН).
По ее данным, по теме трудоустройства заключенных после их выхода на свободу был организован круглый стол с участием предпринимателей, представителей посольства и ГСИН.
Эта встреча прошла в рамках проекта "Снижение общего тюремного населения. Развитие трудозанятости экс-осужденных и ресоциализация осужденных после освобождения". Участники обсудили возможность взаимодействия ГСИН с бизнес-структурой Кыргызстана. Отмечается, что для освободившихся из мест заключения будут организованы ярмарки вакансий и проведена разъяснительная работа. Особенно это коснется тех, кто в ближайшее время должен покинуть места лишения свободы.
Работу в этом направлении начали с того, что раздали заключенным памятки и брошюрки с информацией о паспортизации, микрокредитовании и других государственных услугах.

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