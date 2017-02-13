Positiff: Численность школьников Кыргызстана увеличилась на 16% за последние 5 лет

13 февраля 2017, 8:00 Комментарии

АКИpress в очередной раз предоставляет читателям подборку позитивных новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.

Численность учащихся в школах Кыргызстана увеличилась с 1 млн. 12 тыс. человек в 2012-2013 учебном году до 1 млн. 176 тыс. человек в 2016-2017 учебном году (+16%). В то же время сеть общеобразовательных школ увеличилась на 35% за счет строительства и открытия новых школ, в основном частных.

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Патрульная милиция Бишкека проводит рейд по нарушениям водителей общественного транспорта. За пару дней было выявлено почти 500 нарушений правил дорожного движения, составлены административные протоколы. Не соответствующие требованиям перевозки пассажиров маршрутки - более 60 автомашин - были, наконец, водворены на штрафстоянку.

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Три ребенка из Кыргызстана - 7, 12 и 14 лет - вчера были отправлены на лечение в Германию. В настоящее время в Германии, в целом, находятся 7 маленьких пациентов из Кыргызстана.

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На горных склонах с.Чон-Таш мэрия Бишкека организовала мероприятие "Все на лыжню" для школьников и детей из реабилитационных центров и детских домов столицы. Во время мероприятия инструкторы обучали детей кататься на лыжах и правильно падать, чтобы не получить травмы во время скольжения.

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В Токмоке 11 февраля состоялось открытие фармацевтического завода, строительство которого началось в 2015 году, а осенью 2016 года он уже был готов к выпуску препаратов. На данный момент фармзавод производит более 20 видов жидких, нестерильных лекарственных средств из местного сырья.