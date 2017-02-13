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Negatiff: Антибиотики способствуют риску развития пневмонии у новорожденных

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409592-ru.html

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13 февраля 2017, 8:00       Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.
Американские ученые из Детского медицинского центра Цинциннати и Детской больницы Филадельфии выяснили, что антибиотики могут увеличивать риск развития пневмонии у новорожденных детей. Исследования на мышах показали, что антибиотики препятствуют проникновению бактерий в кишечник, и не происходит их презентация дендритными клетками, из-за чего лимфоидные клетки не формируют защиту от патогенных бактерий, поражающих дыхательную систему.
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В Бишкеке милиция задержала группу лиц по подозрению в том, что они проводили махинации, представляясь сотрудниками Российской комиссии имени В.Путина и обманывая пенсионеров. Так, войдя в доверие к 83-летней М.Ч., они завладели ее деньгами в размере 939 тыс. 39 сомов. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания и отрабатываются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.
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Свердловский райсуд Бишкека осудил на 8 лет условно С.Р., совершившего наезд на 73-летнюю женщину. В ходе разбирательства подсудимый признал свою вину полностью и рассказал, что 5 ноября 2016 года решил припарковать машину поближе к своему дому, когда во время движения из его рук выпал сотовый телефон. Он отвлекся, а когда обратно посмотрел на дорогу, то увидел женщину, на которую и наехал по случайности.
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Санитарная зона рядом с аэропортом "Манас" должна составлять 2-5 км, однако, земли рядом с аэродромом все равно были выделены 3000 человек. Данная проблема актуальна с 2005 года, сообщил депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жамангулов. Он добавил, что было создано несколько рабочих комиссий для ее решения, но ситуация так и не изменилась.
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В городе Нарыне 31-летний мужчина был задержан милицией во время употребления наркотиков в кладовке его дома. В ходе осмотра кладовки под стулом и в очаге из-под казана было также обнаружено вещество со специфическим запахом общим объемом 194 грамма. Проводится расследование.

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