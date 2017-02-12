Дети из Кыргызстана со сложными заболеваниями отправились на лечение в Германию

12 февраля 2017, 22:05 Комментарии

Бишкек 12 февраля /Кабар/. Координатор Общественного фонда "Вместе к здоровью" Нуриса Джапарова 12 февраля 2017 года вновь отправилась в Германию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Как пояснили в ведомстве, она будет сопровождать детей из Кыргызстана со сложными заболеваниями, которые будут лечиться в лучших клиниках европейской страны. Среди маленьких путешественников Айзирек Ж., 2003 года рождения, из Чуйской области, Акылай С., 2010 года рождения, и Шатман уулу Жумакадыр, 2005 года рождения, из Таласской области. В середине февраля на родину Нуриса доставит уже пролеченных и почти здоровых двух кыргызстанских детей.

Фонд "Вместе к здоровью" является единственным в республике, который дважды в год на основании Соглашения о сотрудничестве от 15 декабря 2012 года между Минздравом КР и Международной благотворительной организацией "Friedensdorf International" занимается отправкой детей на бесплатное лечение в клиники Германии.

Международная благотворительная организация "Friedensdorf International" проводит акции по оказанию безвозмездной помощи больным детям и сотрудничает с более чем 20 странами мира, где есть угроза военных конфликтов и наблюдается низкое социальное положение населения. Более 20 лет акции проводятся в Афганистане, Таджикистане, Армении и более 15 лет - в Грузии, более 10 лет – в Узбекистане. Кыргызстан впервые присоединился к данной инициативе в феврале 2013 года и провел четыре широкомасштабные акции в Чуйской (Жайылский и Иссык-Атинский районы), Иссык-Кульской и Таласской областях по отбору детей с тяжелыми диагнозами и различными патологиями из малоимущих семей. Очередная такая акция пройдет в марте текущего года в Ошской области.

За прошедшие четыре года приглашение на лечение в Германию получили всего 29 детей, из них обратно домой здоровыми благополучно вернулись 22 ребёнка. В настоящее время в Детской деревне Мира в г.Оберхаузен и клиниках Германии находится 7 маленьких пациентов из Кыргызстана.

"Детская деревня мира – это особый мир, где, превозмогая боль, дети учатся помогать и сочувствовать друг другу, а также, несмотря на тяжелые недуги, радоваться жизни, - говорит Нуриса Джапарова. – Здесь не делят детей по цвету кожи или разрезу глаз, а взрослые и старшие помогают младшим справляться с трудностями. Правительство Германии и немецкие граждане помогают нашим детям не только своими взносами на операции и реабилитацию, а также снабжают их всем необходимым для жизни вдали от дома, а впоследствии, после лечения и возвращения домой, еще и необходимыми лекарствами и изделиями медицинского назначения".