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Представители ЕЭК и ФАС России обсудили вопросы биржевой торговли нефтью и доступа к инфраструктуре морских портов

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/predstavi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409587-ru.html

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12 февраля 2017, 22:17       Комментарии

Бишкек 12 февраля /Кабар/. Прошла рабочая встреча члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Адамкула Жунусова с заместителем руководителя ФАС России Анатолием Голомолзиным. Стороны обсудили вопросы биржевой торговли нефтью и доступа к инфраструктуре морских портов.
Адамкул Жунусов напомнил, что к 2025 году в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны быть сформированы общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов. Предполагается, что эта задача будет реализована в несколько этапов. В компетенции Евразийской экономической комиссии – решение задачи по обеспечению технологической готовности запуска в 2025 году этих общих рынков. Представитель ЕЭК сообщил, что к 2021 году предусмотрено создание биржевых площадок по торговле этими природными ресурсами.
Анатолий Голомолзин представил опыт российского антимонопольного ведомства по запуску биржевой торговли. Речь шла о взаимодействии между ФАС России и АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" (АО "СПбМТСБ"), которое осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве и на площадке Биржевого комитета, созданного для повышения прозрачности рынка нефти и нефтепродуктов.
В ходе встречи также обсуждались вопросы недискриминационного доступа экспортеров государств-членов Союза к услугам инфраструктуры морских портов, а также разработка проекта "дорожной карты" для реализации основных направлений и этапов скоординированной (согласованной) транспортной политики.
Заместитель руководителя ФАС России сообщил, что антимонопольная служба разработала проект постановления правительства Российской Федерации о правилах недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в портах. В документе прописаны обязанности субъектов естественной монополии по предоставлению потребителям недискриминационного доступа к услугам в портах, существенные условия договоров на услуги и перечень информации, которую должны раскрыть субъекты естественной монополии. По словам Анатолия Голомолзина, документ направлен в правительство РФ.
Со своей стороны Адамкул Жунусов проинформировал, что для гармонизации законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов естественных монополий Комиссия готовит проект "дорожной карты". Здесь будут отражены основные шаги, способствующие дальнейшей интеграции в этой сфере. В рамках этого документа запланировано проведение научно-исследовательской работы, которая инвентаризирует действующие нормативные правовые акты всех уровней в странах "пятерки". При этом будет учтен международный опыт по гармонизации сфер естественных монополий, а также анализ применимости той или иной практики.
Как отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК, сотрудничество Евразийской экономической комиссии и Федеральной антимонопольной службы по разработке "дорожных карт" в сфере транспортной политики и регулирования субъектов естественных монополий позволит обеспечить более качественную подготовку этих документов.
Подводя итоги встречи, стороны констатировали эффективное взаимодействие по вопросам энергетики и инфраструктуры и обсудили план будущих совместных мероприятий.
Пресс-служба ЕЭК

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