Министр ЕЭК В.Никишина провела встречу с Послом Новой Зеландии в Российской Федерации И.Хиллом

12 февраля 2017, 22:24 Комментарии

Бишкек 12 февраля /Кабар/. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) состоялась встреча члена Коллегии (министра) по торговле Вероники Никишиной с Послом Новой Зеландии в Российской Федерации Иэном Хиллом.

В ходе встречи были затронуты вопросы развития интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), роль Комиссии как наднационального органа Союза, распределение полномочий между Комиссией и государствами-членами, в первую очередь при проведении переговоров по торгово-экономическим соглашениям с третьими странами.

Вероника Никишина и Иэн Хилл обсудили приоритеты внешнеторговой политики ЕАЭС и Новой Зеландии.

Отдельной темой встречи стали вопросы меняющейся конфигурации мировой торговли, а также перспективы соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. В частности, были затронуты вопросы влияния последних трендов развития экономического протекционизма в мире на торговую политику Союза и Новой Зеландии.

Пресс-служба ЕЭК