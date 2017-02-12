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О возможностях цифровой трансформации экономики стран ЕАЭС говорят в СколковоО возможностях цифровой трансформации экономики стран ЕАЭС говорят в Сколково

Министр ЕЭК В.Никишина провела встречу с Послом Новой Зеландии в Российской Федерации И.Хиллом

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ministr-e...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409585-ru.html

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12 февраля 2017, 22:24       Комментарии

Бишкек 12 февраля /Кабар/. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) состоялась встреча члена Коллегии (министра) по торговле Вероники Никишиной с Послом Новой Зеландии в Российской Федерации Иэном Хиллом.
В ходе встречи были затронуты вопросы развития интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), роль Комиссии как наднационального органа Союза, распределение полномочий между Комиссией и государствами-членами, в первую очередь при проведении переговоров по торгово-экономическим соглашениям с третьими странами.
Вероника Никишина и Иэн Хилл обсудили приоритеты внешнеторговой политики ЕАЭС и Новой Зеландии.
Отдельной темой встречи стали вопросы меняющейся конфигурации мировой торговли, а также перспективы соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. В частности, были затронуты вопросы влияния последних трендов развития экономического протекционизма в мире на торговую политику Союза и Новой Зеландии.
Пресс-служба ЕЭК

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