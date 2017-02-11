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Школьникам Бишкека организовали зимний праздник

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/shkol-nik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409583-ru.html

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11 февраля 2017, 17:30       Комментарии

Бишкек 11 февраля /Кабар/. На горных склонах села Чон-Таш прошел ежегодный спортивный праздник "Все на лыжню-2017" с участием школьников города, а также детей из реабилитационных центров, детских домов. Об этом сообщает пресс служба Мэрии г.Бишкек.
В открытии мероприятия приняла участие вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова, которая приветствовала всех участников, пожелала им хорошего отдыха и тоже приняла участие с детьми лыжне.
Во время мероприятия инструкторы обучали юных дебютантов кататься на лыжах и правильно падать, чтобы не получить травмы во время скольжения. Для детей были организованы спортивные эстафеты и развлекательные конкурсы такие как: "конкурс снеговиков", "перетягивания каната", "конкурс меткий стрелок", национальные игры "Бука тартыш" и "Таяк тартыш" и состязания по спортивному ориентированию. Победителей наградили ценными подарками.
Основной целью мероприятия является привлечение новых участников - любителей зимних видов спорта и пропаганда здорового образа жизни. Участникам зимнего праздника организован горячий обед.

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