Школьникам Бишкека организовали зимний праздник

11 февраля 2017, 17:30 Комментарии

Бишкек 11 февраля /Кабар/. На горных склонах села Чон-Таш прошел ежегодный спортивный праздник "Все на лыжню-2017" с участием школьников города, а также детей из реабилитационных центров, детских домов. Об этом сообщает пресс служба Мэрии г.Бишкек.

В открытии мероприятия приняла участие вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова, которая приветствовала всех участников, пожелала им хорошего отдыха и тоже приняла участие с детьми лыжне.

Во время мероприятия инструкторы обучали юных дебютантов кататься на лыжах и правильно падать, чтобы не получить травмы во время скольжения. Для детей были организованы спортивные эстафеты и развлекательные конкурсы такие как: "конкурс снеговиков", "перетягивания каната", "конкурс меткий стрелок", национальные игры "Бука тартыш" и "Таяк тартыш" и состязания по спортивному ориентированию. Победителей наградили ценными подарками.

Основной целью мероприятия является привлечение новых участников - любителей зимних видов спорта и пропаганда здорового образа жизни. Участникам зимнего праздника организован горячий обед.