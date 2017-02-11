Состоялся турнир по футболу на кубок "Посла Российской федерации в Кыргызстане"

11 февраля 2017, 18:00 Комментарии

Бишкек 11 февраля /Кабар/. 11 февраля в спортивном клубе "Арена" прошёл турнир по футболу на кубок "Посла Российской федерации в Кыргызстане", в котором приняли участие пять команд: "Региональный межвузовский военный факультет при КГУСТА", "Оперативная группа Пограничной службы ФСБ РФ в Кыргызстане", "Финансовая полиция Кыргызстана", "Российская авиационная база ОДКБ "Кант" и, хозяева турнира, "Посольство России в Кыргызстане". Об этом сообщает пресс-служба Российской авиабазы ОДКБ "Кант".

Турнир проходил по круговой системе, что позволило командам сыграть между собой и справедливо определить победителя соревнований.

Труднее всего на турнире пришлось коллективу из " Посольство России в Кыргызстане", коллектив выступил небольшим численным составом, поэтому играть пришлось без замен, а так же не которые члены команды значительно старше соперников. Но, несмотря на возраст и малую численность, коллектив отличался высокой результативностью.

Несмотря на высокий темп и упорную борьбу, соперники старались играть корректно. На поле царила дружественная атмосфера. Каждое столкновение заканчивалось крепким рукопожатием.

По результатам соревнований первое место занял коллектив "Финансовой полиция Кыргызстана". "Серебро" - у коллектива "Российской авиационной базы ОДКБ "Кант". Замкнула тройку лидеров команда "Регионального межвузовского военного факультета при КГУСТА". Все победители и участники турнира получили почётные грамоты и благодарственные письма, а три лидирующих коллектива – кубки от посла России Крутько А.А.