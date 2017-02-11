Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно −3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Джип и легковушка столкнулись лоб в лоб в Бишкеке — кадры последствий ДТПДжип и легковушка столкнулись лоб в лоб в Бишкеке — кадры последствий ДТППравозащитники возмутились валентинками с Гитлером в колледже МичиганаПравозащитники возмутились валентинками с Гитлером в колледже Мичигана

Состоялся турнир по футболу на кубок "Посла Российской федерации в Кыргызстане"

 

Фотографии: kabar.kg

               

Источник:
http://kabar.kg/news/sostoials...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409582-ru.html

Похожие новости

Министр ЕЭК В.Никишина провела встречу с Послом Новой Зеландии в Российской Федерации И.Хиллом

Счастье рыбака, или Как поймать на мормышку — зимний турнир в Ала-Арче

В Кыргызстане разыграли футбольный кубок российского посла

Состоялся чемпионат Бишкека по традиционному ушу

Экс-депутат Тербишалиев стал победителем международного турнира по джиу-джитсу

11 февраля 2017, 18:00       Комментарии

Бишкек 11 февраля /Кабар/. 11 февраля в спортивном клубе "Арена" прошёл турнир по футболу на кубок "Посла Российской федерации в Кыргызстане", в котором приняли участие пять команд: "Региональный межвузовский военный факультет при КГУСТА", "Оперативная группа Пограничной службы ФСБ РФ в Кыргызстане", "Финансовая полиция Кыргызстана", "Российская авиационная база ОДКБ "Кант" и, хозяева турнира, "Посольство России в Кыргызстане". Об этом сообщает пресс-служба Российской авиабазы ОДКБ "Кант".
Турнир проходил по круговой системе, что позволило командам сыграть между собой и справедливо определить победителя соревнований.
Труднее всего на турнире пришлось коллективу из " Посольство России в Кыргызстане", коллектив выступил небольшим численным составом, поэтому играть пришлось без замен, а так же не которые члены команды значительно старше соперников. Но, несмотря на возраст и малую численность, коллектив отличался высокой результативностью.
Несмотря на высокий темп и упорную борьбу, соперники старались играть корректно. На поле царила дружественная атмосфера. Каждое столкновение заканчивалось крепким рукопожатием.
По результатам соревнований первое место занял коллектив "Финансовой полиция Кыргызстана". "Серебро" - у коллектива "Российской авиационной базы ОДКБ "Кант". Замкнула тройку лидеров команда "Регионального межвузовского военного факультета при КГУСТА". Все победители и участники турнира получили почётные грамоты и благодарственные письма, а три лидирующих коллектива – кубки от посла России Крутько А.А.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум