Состоялся чемпионат Бишкека по традиционному ушу

12 февраля 2017, 15:59 Комментарии

Бишкек 11 февраля /Кабар/. 8 февраля 2017 г. в Национальном Центре детей и юношества "Сейтек" состоялся Чемпионат города Бишкек по традиционному ушу. Чемпионат ежегодно проводится Федерацией традиционного ушу Кыргызской Республики и НЦДЮ "Сейтек" под эгидой Бишкекского городского комитета по физической культуре и спорту. Об этом сообщает Федерация традиционного ушу КР.

Традиционное ушу – это классическое боевое искусство, зародившееся в Китае более двух тысяч лет назад. Традиционное ушу представляет собой систему знаний и упражнений боевого, оздоровительного и спортивного характера, которые позволяют заниматься детям, молодежи и взрослым с целью укрепления здоровья, приобретения прикладных навыков самообороны, расширения функциональных и энергетических возможностей организма, достижения высоких спортивных результатов, дает возможность морально и духовно расти.

В Чемпионате города Бишкек по традиционному ушу приняло участие более 150 ушуистов от 7 лет и старше, занимающихся в различных клубах г. Бишкек: Школа ушу Центра "Сейтек", Клуб традиционного ушу "ЛиУ" Молодежного Центра "Жаштык", Спортивный Клуб ушу "Тянь Шань", Клуб ушу "Мангуст", Детско-юношеский Клуб ушу "Молния", Клуб ушу "Панда" и др.

Традиционное ушу включает в себя огромное количество разных стилей и направлений. Участниками Чемпионата города Бишкек были представлены такие стили, как нань цюань ("южный кулак"), чан цюань ("длинный кулак"), шаолиньский кулак, тайцзи цюань ("Кулак Великого Предела"), сунси нэйцзя цюань (стиль сунси) и другие. Также на Чемпионате будет демонстрироваться техника работы с различными видами оружия: шест, меч, сабля, веер, хлыст "хвост тигра", южный широкий меч и др. Кроме индивидуальных видов, спортсмены соревновались в технике дуйлянь – обусловленных поединков без оружия.

Победителями Чемпионата в разных видах программы стали Эсенаманов Султан и Алишеров Диаз (Детско-юношеский клуб ушу "Молния"), Порох Дарья (Спортивный клуб ушу "Тянь Шань"), Абдурахманов Абдулмажид (Клуб традиционного ушу "ЛиУ" МЦ "Жаштык"), Козубеков Жанболот и Мусаев Адиль (Школа ушу "Чжун дао" НЦДЮ "Сейтек"), Соловьева Дарья (Детско-юношеский клуб ушу "Молния"), Шульжик Валерия (Школа ушу "Чжун дао" НЦДЮ "Сейтек"), Турдукеев Атай и Бектеналыева Айсезим (Спортивный клуб ушу "Тянь Шань"), Мажитов Амир (Школа ушу "Чжун дао" НЦДЮ "Сейтек"), Самудинова Алия и Асылбеков Нурдан (Спортивный клуб ушу "Тянь Шань"), Орозалиев Бакай (Школа ушу "Чжун дао" НЦДЮ "Сейтек"), Айтмамбетов Актан и Айтмамбетова Салима (Спортивный клуб ушу "Тянь Шань"), Савкова Мария (Клуб традиционного ушу "ЛиУ" МЦ "Жаштык"), Алишерова Нургуль и Маджун Рашид (Школа ушу "Чжун дао" НЦДЮ "Сейтек"), Мирлан к. Сезим (Спортивный клуб ушу "Тянь Шань"), Герасименко Юлия (Школа ушу "Чжун дао" НЦДЮ "Сейтек").

По итогам Чемпионата города Бишкек по традиционному ушу были выявлены сильнейшие спортсмены г. Бишкек для участия в Чемпионате Кыргызской Республики по традиционному ушу. Была сформирована сборная команда Федерации традиционного ушу КР для участия в III Международном турнире по ушу "Московские звезды ушу - 2017", Россия, г. Москва, и других международных турнирах.

Ценности традиционного ушу прошли испытание временем и являются общими для людей различных культур: здоровье и долголетие, сила и благородство, стремление к саморазвитию, умение ценить и сохранять жизнь. И именно эти ценности объединили вместе всех участников Чемпионата города Бишкек по традиционному ушу.