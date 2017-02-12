Разъяснение АП КР по вопросу регистрации автотранспорта

12 февраля 2017, 15:00 Комментарии

Бишкек 12 февраля /Кабар/. В связи с тем, что владельцы автомобилей обеспокоены ситуацией в связи прохождением регистрации автомобильного транспорта в Кыргызской Республике Аппарат Правительства Кыргызской Республики поясняет:

Согласно технического регламента Таможенного Союза (ТР ТС 018/201) "О безопасности колесных транспортных средств" утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 9 декабря 2011г. №877 страны участницы интеграционного объединения обязаны принять меры по сертификации транспортных средств, ввозимых на территорию ЕАЭС из третьих стран.

С 12 февраля 2017 года Кыргызская Республика во исполнение своих обязательств в ЕАЭС вводит дополнительные правила при регистрации транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики №704 от 27 декабря 2016 года, для автотранспорта, ввезенного в Кыргызстан из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза.

Отметим, что проект данного постановления был согласован со всеми заинтересованными сторонами, прошел общественное обсуждение с бизнес-сообществом и процедуру согласования с министерствами и ведомствами.

Согласно этим правилам, регистрация транспортных средств в системе ГРС производится при наличии документа, выдаваемого испытательными лабораториями (диагностическими центрами), включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС (свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства).

На сегодня Кыргызский Центр Аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской Республики (КЦА) имеет достаточное количество бланков свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств и технически готов выдавать бланки аккредитованным испытательным лабораториям. Также в настоящее время КЦА осуществляет аккредитацию испытательной лаборатории, которая будет завершена в течение одного месяца, согласно заключенным контрактам с Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Лаборатория будет внесена в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС. Отметим, что испытательные лаборатории будут функционировать в г.Бишкек, а также в других регионах республики.

В настоящее время в связи с дооснащением оборудованием лабораторий, Департамент регистрации транспортных средств и водительского состава при Государственной регистрационной службе (ГРС) с 12 февраля 2017 года вводит временную регистрацию транспортных средств с выдачей временных номерных знаков.

Вместе с тем сообщаем, что по данным Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики физическими лицами в 2014 году было завезено 106 770 автомобилей, в 2015 году - 2282 автомобилей. А в 2016 году завезено всего лишь 200 автомобилей. Таким образом, наибольшее количество автотранспорта на территорию республики было завезено вне условиях присоединения страны к ЕАЭС.

По высказанной информации в СМИ и социальных сетях некоторых недобропорядочных предпринимателей, нагнетающих обстановку заявлениями относительно невозможности регистрации нескольких тысяч единиц автомототранспорта, ввезенных на территорию республики 2-3 года тому назад, Аппарат Правительства напоминает нормы действующего законодательства Кыргызской Республики:

Согласно Закону Кыргызской Республики от 20 апреля 1998 года № 52 "О дорожном движении в Кыргызской Республике", статье 24 "Условия регистрации и учета автомототранспортных средств":

- Юридические лица и граждане Кыргызской Республики обязаны регистрировать (перерегистрировать) принадлежащие им автомототранспортные средства независимо от их технического состояния в течение 5 суток с момента приобретения (получения) или возникновения обязательств, влекущих перерегистрацию автомототранспортных средств.

Также, согласно Постановлению Правительства Кыргызской Республики от 15 февраля 2003 года № 65 "Об Утверждении Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики":

- Собственники транспортных средств, либо лица, от имени собственников пользующиеся и (или) распоряжающиеся транспортными средствами на основании доверенности, обязаны зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в течение срока действия регистрационного знака "Транзит" или в течение 5 суток после приобретения, таможенного оформления, замены номерных агрегатов или возникновения иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных, а также снять их с учета по месту регистрации перед прекращением права собственности либо в случаях изменения места регистрации.

При этом согласно статье 224-1"Нарушение владельцами правил регистрации наземных транспортных средств" Кодекса об административной ответственности:

- Несоблюдение правил регистрации и несвоевременная постановка на учет наземных транспортных средств - влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере десяти, на должностных лиц - в размере двадцати расчетных показателей.

Исходя из этого лица, которые ввезли на территорию Кыргызской Республики автотранспорт, обязаны были в установленном законодательством порядке в течение 5 дней поставить на учет в системе ГРС автотранспортные средства, не зависимо от участия страны в интеграционных объединениях.

В этой связи Аппарат Правительства Кыргызской Республики призывает автовладельцев не поддаваться провокационным призывам некоторых лиц, и отмечает, что процесс прохождения регистрации и перерегистрации автомобильного транспорта регулируется Министерством экономики и ГРС. Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства будут выдаваться в г. Бишкек, и других регионах республики, а не в г. Алматы (Казахстан) как сообщаются в некоторых информационных источниках.