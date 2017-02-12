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В Туркмении завершилось голосование на президентских выборах

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-turkmen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409572-ru.html

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12 февраля 2017, 21:27       Комментарии

Бишкек 12 февраля /Кабар/. В Туркмении официально сообщили о завершении голосования на выборах президента страны.
Как гласит статья 69-ая Избирательного кодекса Туркменистана, голосование в день выборов проводится с 7 до 19 часов (05:00 до 17:00 мск).
В соответствии с законодательством, после объявления председателем участковой избирательной комиссии об окончании выборов, избирательные ящики вскрываются, и проводится подсчет голосов.
Голоса предстоит подсчитать на 2587 избирательных участках, 39 из которых расположены при дипмиссиях Туркменистана за рубежом.
Центризбирком Туркменистана на основании протоколов избирательных комиссий велаята (области), этрапа (района), города, окружной избирательной комиссии, не позднее, чем на седьмой день после выборов, подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов.
Избранным президентом Туркменистана объявляется кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
На пост президента Туркменистана претендуют 9 кандидатов, в том числе, и глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.
Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.
Основной закон государства устанавливает, что президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане.
Источник РИА Новости

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