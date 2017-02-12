Счастье рыбака, или Как поймать на мормышку — зимний турнир в Ала-Арче

12 февраля 2017, 21:03 Комментарии

Любители не сравнимой ни с чем зимней рыбалки собрались на третьем Ала-Арчинском водохранилище. Соревнования проходили по нескольким категориям: "big fish", "small fish", а призеров среди 30 участников определили по "весовой категории" - на самый тяжелый улов.

Золото турнира досталось Атабеку Алимбекову. Заядлый рыбак умудрился поймать на маленькую мормышку рыбину весом 425 граммов. Он-то и получил призы на 22 тысячи сомов - эхолот и другие рыболовные снасти.

Первые соревнования подобного рода организовала Федерация рыболовства в Кыргызстане. Лучшие рыбаки попадут в сборную страны для участия в международных соревнованиях. Как отметили организаторы, в этом году планируется провести еще семь состязаний между любителями по различным видам ловли рыбы.

Мормышка - это рыболовная снасть, в которой небольшой крючок впаян в свинцовую или оловянную дробинку. При ловле на мормышку обычно попадается небольшая рыба.