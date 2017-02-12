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НАТО считают угрозой 30% кыргызстанцев — опрос американского институтаНАТО считают угрозой 30% кыргызстанцев — опрос американского института

В Кыргызстане разыграли футбольный кубок российского посла

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409564-ru.html

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12 февраля 2017, 20:29       Комментарии

БИШКЕК, 12 фев - Sputnik. В Бишкеке разыграли футбольный кубок посла России в Кыргызстане, сообщили в пресс-службе дипломатического представительства.
По ее данным, в соревнованиях участвовали пять команд: "Региональный межвузовский военный факультет при КГУСТА", "Оперативная группа Пограничной службы ФСБ", "Финансовая полиция", "Российская авиационная база ОДКБ "Кант" и "Посольство России в Кыргызстане".
Турнир проходил по круговой системе - коллективы встретились на поле с каждым из своих соперников.
"Труднее всего на турнире пришлось представителям посольства, поскольку команда играла без замен, а некоторые ее члены были значительно старше соперников. Несмотря на упорную борьбу, футболисты старались играть корректно. Каждое столкновение заканчивалось крепким рукопожатием", - передает пресс-служба.
Первое место занял коллектив Финпола, серебро досталось летчикам авиабазы, на третьей позиции оказались студенты КГУСТА. Все участники турнира получили почетные грамоты и благодарственные письма, а три лидера - кубки от посла России Андрея Крутько.

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