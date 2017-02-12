В Кыргызстане разыграли футбольный кубок российского посла

12 февраля 2017, 20:29 Комментарии

БИШКЕК, 12 фев - Sputnik. В Бишкеке разыграли футбольный кубок посла России в Кыргызстане, сообщили в пресс-службе дипломатического представительства.

По ее данным, в соревнованиях участвовали пять команд: "Региональный межвузовский военный факультет при КГУСТА", "Оперативная группа Пограничной службы ФСБ", "Финансовая полиция", "Российская авиационная база ОДКБ "Кант" и "Посольство России в Кыргызстане".

Турнир проходил по круговой системе - коллективы встретились на поле с каждым из своих соперников.

"Труднее всего на турнире пришлось представителям посольства, поскольку команда играла без замен, а некоторые ее члены были значительно старше соперников. Несмотря на упорную борьбу, футболисты старались играть корректно. Каждое столкновение заканчивалось крепким рукопожатием", - передает пресс-служба.

Первое место занял коллектив Финпола, серебро досталось летчикам авиабазы, на третьей позиции оказались студенты КГУСТА. Все участники турнира получили почетные грамоты и благодарственные письма, а три лидера - кубки от посла России Андрея Крутько.