В Кыргызстане произошло землетрясение

30 мая 2017, 9:53 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. 30 мая 2017г. в 08:01ч. в Кыргызской Республике сейсмологической станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 3 балла. Об этом сообщили в МЧС.

Очаг землетрясения был расположен на территории Кыргызстана, в хребте Ак–Шыйрак, 15 км к северу от села Конорчок, 17 км к юго-западу от села Угют, 20 км к юго-западу от села Кок–Джар, 30 км к северо-западу от райцентра Баетова, 50 км к востоку от райцентра Казарман.

В населённых пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила в селах Угют, Конорчок 2 балла.

Жертв и разрушений нет.