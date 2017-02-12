НАТО считают угрозой 30% кыргызстанцев — опрос американского института

12 февраля 2017, 20:08 Комментарии

БИШКЕК, 12 фев - Sputnik. Тридцать процентов опрошенных кыргызстанцев рассматривают Североатлантический альянс (НАТО) как угрозу, отмечается в опросе частного американского Института общественного мнения имени Джорджа Гэллапа.

При этом 19 процентов граждан Кыргызстана расценивают НАТО как защиту. Остальные опрошенные воздержались от ответа.

В России считающих альянс угрозой - больше 67 процентов опрошенных, еще 3 процента расценивают его как защиту.

В Беларуси процент в пункте с пометкой "угроза" составляет 54 процента, а 3 процента белорусов считают НАТО защитой.

25 процентов казахстанцев, принявших участие в опросе, считают организацию угрозой, а 31 процент - защитой.

В Таджикистане же наоборот - лишь 8 процентов опрошенных расценивают НАТО как угрозу, в то время как в способность НАТО оборонять верят 34 процента участников опроса.

В странах Европы ситуация следующая - в Польше 62 процента опрошенных считают НАТО защитой, а 8 процентов - угрозой, организацию защитой считают также в Албании (70) и Косово (90).

Опрос проводился в течение 2016 года путем телефонных звонков на случайные номера около одной тысячи респондентов в каждой стране.

Средняя статистическая ошибка при подобных опросах составляет от 2,7 до 3,9 процента, говорится в сообщении института Гэллапа.

Опрос проводился после того, как президент США Дональд Трамп назвал НАТО важной, но "устаревшей" организацией, в которой нужны реформы. Он отметил, что лишь пять стран - членов альянса из 28 платят за оборону столько, сколько нужно.