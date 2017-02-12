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НАТО считают угрозой 30% кыргызстанцев — опрос американского института

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409528-ru.html

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12 февраля 2017, 20:08       Комментарии

БИШКЕК, 12 фев - Sputnik. Тридцать процентов опрошенных кыргызстанцев рассматривают Североатлантический альянс (НАТО) как угрозу, отмечается в опросе частного американского Института общественного мнения имени Джорджа Гэллапа.
При этом 19 процентов граждан Кыргызстана расценивают НАТО как защиту. Остальные опрошенные воздержались от ответа.
В России считающих альянс угрозой - больше 67 процентов опрошенных, еще 3 процента расценивают его как защиту.
В Беларуси процент в пункте с пометкой "угроза" составляет 54 процента, а 3 процента белорусов считают НАТО защитой.
25 процентов казахстанцев, принявших участие в опросе, считают организацию угрозой, а 31 процент - защитой.
В Таджикистане же наоборот - лишь 8 процентов опрошенных расценивают НАТО как угрозу, в то время как в способность НАТО оборонять верят 34 процента участников опроса.
В странах Европы ситуация следующая - в Польше 62 процента опрошенных считают НАТО защитой, а 8 процентов - угрозой, организацию защитой считают также в Албании (70) и Косово (90).
Опрос проводился в течение 2016 года путем телефонных звонков на случайные номера около одной тысячи респондентов в каждой стране.
Средняя статистическая ошибка при подобных опросах составляет от 2,7 до 3,9 процента, говорится в сообщении института Гэллапа.
Опрос проводился после того, как президент США Дональд Трамп назвал НАТО важной, но "устаревшей" организацией, в которой нужны реформы. Он отметил, что лишь пять стран - членов альянса из 28 платят за оборону столько, сколько нужно.

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