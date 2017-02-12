В стране снег и туман — прогноз погоды по Кыргызстану на 13 февраля

12 февраля 2017, 19:07 Комментарии

БИШКЕК, 12 фев - Sputnik. Агентство гидрометеорологии при МЧС КР составило прогноз на понедельник, 13 февраля.

Кыргызгидромет сообщает о слабом снеге на всей территории страны. На дорогах снежный накат и гололед.

Синоптики обещают туман во всех областях, кроме Нарынской и Иссык-Кульской.

В Чуйской и Таласской областях ночью похолодает до минус 10, днем ожидается до 2 градусов тепла.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью дойдет до 6 мороза, а днем до 5 градусов со знаком "плюс".

В Нарынской области ночью ожидается до минус 20, а днем обещают до 12 градусов мороза.

В Иссык-Кульской области ночью столбик термометра будет держаться на отметке минус 7, а днем потеплеет - плюс 5 градусов.

Температура воздуха в Бишкеке: ночью в понедельник до 8 мороза, днем 1 градус со знаком "плюс".