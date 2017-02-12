Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Рыбалка на мормышку со льда — кадры с первых соревнований в КыргызстанеРыбалка на мормышку со льда — кадры с первых соревнований в Кыргызстане

В стране снег и туман — прогноз погоды по Кыргызстану на 13 февраля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409527-ru.html

Похожие новости

Рыбалка на мормышку со льда — кадры с первых соревнований в Кыргызстане

Новые правила регистрации ввезенного авто — разъяснение кабмина КР

Клиники Германии бесплатно помогут трем тяжелобольным детям из Кыргызстана

Страны ЕАЭС наладят авиасообщение между всеми столицами государств Союза

Gallup: 30% респондентов в Кыргызстане считают НАТО угрозой

12 февраля 2017, 19:07       Комментарии

БИШКЕК, 12 фев - Sputnik. Агентство гидрометеорологии при МЧС КР составило прогноз на понедельник, 13 февраля.
Кыргызгидромет сообщает о слабом снеге на всей территории страны. На дорогах снежный накат и гололед.
Синоптики обещают туман во всех областях, кроме Нарынской и Иссык-Кульской.
В Чуйской и Таласской областях ночью похолодает до минус 10, днем ожидается до 2 градусов тепла.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью дойдет до 6 мороза, а днем до 5 градусов со знаком "плюс".
В Нарынской области ночью ожидается до минус 20, а днем обещают до 12 градусов мороза.
В Иссык-Кульской области ночью столбик термометра будет держаться на отметке минус 7, а днем потеплеет - плюс 5 градусов.
Температура воздуха в Бишкеке: ночью в понедельник до 8 мороза, днем 1 градус со знаком "плюс".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум