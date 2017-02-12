Рыбалка на мормышку со льда — кадры с первых соревнований в Кыргызстане

12 февраля 2017, 17:48 Комментарии

На третьем Ала-Арчинском водохранилище собралось более 30 любителей рыбалки. Они сражались за заветные призы в номинациях "big fish", "small fish". Победителей определяли по "весовой категории" - на самый тяжелый улов.

Первое место занял Атабек Алимбеков, выловивший рыбу более 425 граммов. Ему достались призы примерно на 22 тысячи сомов.

Организатором мероприятия выступила Федерация рыболовного спорта Кыргызстана, которая отметила, что такого рода мероприятия в стране еще не было.

Цель соревнований, по словам инициаторов, - развитие и популяризация рыболовного спорта в стране и сбор команды из лучших рыболовов на международные соревнования. Как отметили в федерации, это не последние состязания в нынешнем году, - намечается провести еще 6-7.

Мормышка - маленькая снасть, в которой крючок впаян в свинцовую или оловянную дробинку. Обычно в нее попадаются небольшие рыбки.