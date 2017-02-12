Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В WhatsApp появилась новая опция защиты аккаунтаВ WhatsApp появилась новая опция защиты аккаунта

Рыбалка на мормышку со льда — кадры с первых соревнований в Кыргызстане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409526-ru.html

Похожие новости

Клиники Германии бесплатно помогут трем тяжелобольным детям из Кыргызстана

Gallup: 30% респондентов в Кыргызстане считают НАТО угрозой

В Пекине зафиксировали первый случай заражения птичьим гриппом в 2017 году

Трое детей из Кыргызстана отправятся на лечение в Германию

В Кыргызстане теперь не регистрируют авто без свидетельства ЕАЭС

12 февраля 2017, 17:48       Комментарии

На третьем Ала-Арчинском водохранилище собралось более 30 любителей рыбалки. Они сражались за заветные призы в номинациях "big fish", "small fish". Победителей определяли по "весовой категории" - на самый тяжелый улов.
Первое место занял Атабек Алимбеков, выловивший рыбу более 425 граммов. Ему достались призы примерно на 22 тысячи сомов.
Организатором мероприятия выступила Федерация рыболовного спорта Кыргызстана, которая отметила, что такого рода мероприятия в стране еще не было.
Цель соревнований, по словам инициаторов, - развитие и популяризация рыболовного спорта в стране и сбор команды из лучших рыболовов на международные соревнования. Как отметили в федерации, это не последние состязания в нынешнем году, - намечается провести еще 6-7.
Мормышка - маленькая снасть, в которой крючок впаян в свинцовую или оловянную дробинку. Обычно в нее попадаются небольшие рыбки.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум