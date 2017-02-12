Новые правила регистрации ввезенного авто — разъяснение кабмина КР

12 февраля 2017, 17:19 Комментарии

БИШКЕК, 12 фев - Sputnik. Кыргызстан вводит новые правила регистрации автомобилей с учетом нахождения страны в Евразийском экономическом союзе, сообщила пресс-служба правительства и пояснила почему.

Ранее автовладельцы в соцсетях обеспокоились информациях о нововведениях при регистрации машин.

Правительство поясняет, что согласно техрегламента Таможенного союза (ТР ТС 018/201) "О безопасности колесных транспортных средств" утвержденного решением Комиссии Таможенного Союза от 9 декабря 2011года №877 страны участницы интеграционного объединения обязаны принять меры по сертификации транспортных средств, ввозимых на территорию ЕАЭС из третьих стран.

Поэтому с сегодняшнего дня Кыргызстан во исполнение своих обязательств в ЕАЭС вводит дополнительные правила при регистрации транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства №704 от 27 декабря 2016 года, для автотранспорта, ввезенного в Кыргызстан из государств, не являющихся членами экономического союза.

В правительстве уверяют, что проект этого постановления был согласован со всеми заинтересованными сторонами и прошел общественное обсуждение с бизнес-сообществом и процедуру согласования с министерствами и ведомствами.

Согласно правилам, регистрация машин в системе ГРС теперь будет производиться при наличии документа, выдаваемого испытательными лабораториями (диагностическими центрами), включенными в Единый реестр органов по сертификации и аналогичных центров ЕАЭС (свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства).

По информации правительства, Кыргызский Центр аккредитации при Министерстве экономики (КЦА) имеет достаточное количество бланков свидетельств о безопасности конструкции машин и технически готов выдавать бланки аккредитованным испытательным лабораториям.

В настоящее время КЦА осуществляет аккредитацию испытательной лаборатории, которая будет завершена в течение одного месяца, согласно заключенным контрактам с Россией и Казахстаном. Лаборатория будет внесена в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС. Такие лаборатории будут работать в Бишкеке и других регионах.

И пока идет процесс оснащения оборудованием лабораторий, Государственной регистрационной службой с воскресенья вводится временная регистрация на транспорт с выдачей временных номерных знаков.

Правительство также развеяла слухи о том, что при новых правилах, свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства не будут выдаваться в Кыргызстане. Ранее в СМИ и соцсетях сообщалось о том, что ближайший пункт выдачи свидетельства о безопасности конструкции автомобиля находится в Алматы (Казахстан). Такой документ будет выдаваться как в Бишкеке, так и в регионах республики, заверили в кабмине.

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