Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В WhatsApp появилась новая опция защиты аккаунтаВ WhatsApp появилась новая опция защиты аккаунтаКлиники Германии бесплатно помогут трем тяжелобольным детям из КыргызстанаКлиники Германии бесплатно помогут трем тяжелобольным детям из Кыргызстана

Новые правила регистрации ввезенного авто — разъяснение кабмина КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409524-ru.html

Похожие новости

Правительство КР отменит свои неработающие акты (список)

В Кыргызстан из Пензенской области отправили кроликов породы "Немецкий великан"

Правительство КР увеличило сроки погашения по льготным сельскохозяйственным кредитам

Фото — Около здания правительства сносят незаконно построенный павильон "Домино"

В Нацэнергохолдинге разъяснили, почему "умные счетчики" неправильно считают потребление электроэнергии

12 февраля 2017, 17:19       Комментарии

БИШКЕК, 12 фев - Sputnik. Кыргызстан вводит новые правила регистрации автомобилей с учетом нахождения страны в Евразийском экономическом союзе, сообщила пресс-служба правительства и пояснила почему.
Ранее автовладельцы в соцсетях обеспокоились информациях о нововведениях при регистрации машин.
Правительство поясняет, что согласно техрегламента Таможенного союза (ТР ТС 018/201) "О безопасности колесных транспортных средств" утвержденного решением Комиссии Таможенного Союза от 9 декабря 2011года №877 страны участницы интеграционного объединения обязаны принять меры по сертификации транспортных средств, ввозимых на территорию ЕАЭС из третьих стран.
Поэтому с сегодняшнего дня Кыргызстан во исполнение своих обязательств в ЕАЭС вводит дополнительные правила при регистрации транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства №704 от 27 декабря 2016 года, для автотранспорта, ввезенного в Кыргызстан из государств, не являющихся членами экономического союза.
В правительстве уверяют, что проект этого постановления был согласован со всеми заинтересованными сторонами и прошел общественное обсуждение с бизнес-сообществом и процедуру согласования с министерствами и ведомствами.
Согласно правилам, регистрация машин в системе ГРС теперь будет производиться при наличии документа, выдаваемого испытательными лабораториями (диагностическими центрами), включенными в Единый реестр органов по сертификации и аналогичных центров ЕАЭС (свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства).
По информации правительства, Кыргызский Центр аккредитации при Министерстве экономики (КЦА) имеет достаточное количество бланков свидетельств о безопасности конструкции машин и технически готов выдавать бланки аккредитованным испытательным лабораториям.
В настоящее время КЦА осуществляет аккредитацию испытательной лаборатории, которая будет завершена в течение одного месяца, согласно заключенным контрактам с Россией и Казахстаном. Лаборатория будет внесена в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС. Такие лаборатории будут работать в Бишкеке и других регионах.
И пока идет процесс оснащения оборудованием лабораторий, Государственной регистрационной службой с воскресенья вводится временная регистрация на транспорт с выдачей временных номерных знаков.
Правительство также развеяла слухи о том, что при новых правилах, свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства не будут выдаваться в Кыргызстане. Ранее в СМИ и соцсетях сообщалось о том, что ближайший пункт выдачи свидетельства о безопасности конструкции автомобиля находится в Алматы (Казахстан). Такой документ будет выдаваться как в Бишкеке, так и в регионах республики, заверили в кабмине.
Откуда Кыргызстан берет автомобили и об истории импорта автомашин, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум