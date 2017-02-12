Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Клиники Германии бесплатно помогут трем тяжелобольным детям из КыргызстанаКлиники Германии бесплатно помогут трем тяжелобольным детям из КыргызстанаGallup: 30% респондентов в Кыргызстане считают НАТО угрозойGallup: 30% респондентов в Кыргызстане считают НАТО угрозой

Страны ЕАЭС наладят авиасообщение между всеми столицами государств Союза

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355270_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409523-ru.html

Похожие новости

Новые правила регистрации ввезенного авто — разъяснение кабмина КР

Депутат предлагает освободить пенсионеров, имеющих земельную долю в фермерском хозяйстве без образования юрлица, от уплаты страховых взносов

МЧС распространило штормовое предупреждение: список лавиноопасных участков

На спецсчет МЧС для пострадавших в Дача-СУ поступило почти 83 млн. сомов

О возможностях цифровой трансформации экономики стран ЕАЭС говорят в Сколково

12 февраля 2017, 16:37       Комментарии

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предпримут шаги по обеспечению прямого авиасообщения между всеми столицами государств ЕАЭС, заявил в субботу в Ереване министр транспорта РФ Максим Соколов на встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном. Об этом сообщает информационное агенство "Прайм".
Встреча состоялась в рамках шестого совещания руководителей уполномоченных органов сферы транспорта государств ЕАЭС. "На заседании был рассмотрен ход выполнения относящихся к сфере транспорта договоренностей, достигнутых между президентами и главами правительств стран ЕАЭС, обсуждены возможности реализации новых идей, нацеленных на отмену ограничений и объединение транспортного сообщения", - цитирует пресс-служба армянского правительства слова Соколова.
По словам министра, намеченные программы придадут новый размах развитию интеграционного объединения, углублению экономических связей.
Со своей стороны Карапетян отметил, что Армения, как член ЕАЭС, придает особое значение созданию благоприятных условий для развития транспортного рынка. "Осуществление согласованной политики должно способствовать развитию маршрутов внутри союза, а также связать ЕАЭС с третьими странами", - сказал он, добавив, что совместные усилия в этой сфере будут способствовать повышению конкурентоспособности экономик.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум