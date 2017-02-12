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Новые правила регистрации ввезенного авто — разъяснение кабмина КРНовые правила регистрации ввезенного авто — разъяснение кабмина КРСтраны ЕАЭС наладят авиасообщение между всеми столицами государств СоюзаСтраны ЕАЭС наладят авиасообщение между всеми столицами государств Союза

Клиники Германии бесплатно помогут трем тяжелобольным детям из Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409522-ru.html

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12 февраля 2017, 16:56       Комментарии

БИШКЕК, 12 фев - Sputnik. Германия предоставит бесплатное лечение трем кыргызстанским детям со сложными заболеваниями, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения КР.
Лечение осуществляется в рамках соглашения Минздрава с международной благотворительной организацией Friedensdorf International.
По данным ведомства, Айзирек, Акылай и Шатман отправятся в путь сегодня, а через несколько дней двое из них уже вернутся домой.
Friedensdorf International оказывает безвозмездную помощь больным детям и сотрудничает с более 20 странами, в которых возникает угроза военных конфликтов и нет надлежащих условий для качественной медицины. Кыргызстан присоединился к этой программе в 2013 году и провел четыре широкомасштабные акции по отбору детей с тяжелыми диагнозами и различными патологиями из малоимущих семей. Очередное мероприятие стартует в марте в Ошской области.
За четыре года приглашение на лечение в Германию получили 29 кыргызстанцев. В настоящее время в Детской деревне мира в Оберхаузене и немецких клиниках находятся семь маленьких пациентов из КР.
Правительство Германии и ее граждане помогают нашим детям взносами на операции и реабилитацию.

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