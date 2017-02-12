Клиники Германии бесплатно помогут трем тяжелобольным детям из Кыргызстана

12 февраля 2017, 16:56 Комментарии

БИШКЕК, 12 фев - Sputnik. Германия предоставит бесплатное лечение трем кыргызстанским детям со сложными заболеваниями, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения КР.

Лечение осуществляется в рамках соглашения Минздрава с международной благотворительной организацией Friedensdorf International.

По данным ведомства, Айзирек, Акылай и Шатман отправятся в путь сегодня, а через несколько дней двое из них уже вернутся домой.

Friedensdorf International оказывает безвозмездную помощь больным детям и сотрудничает с более 20 странами, в которых возникает угроза военных конфликтов и нет надлежащих условий для качественной медицины. Кыргызстан присоединился к этой программе в 2013 году и провел четыре широкомасштабные акции по отбору детей с тяжелыми диагнозами и различными патологиями из малоимущих семей. Очередное мероприятие стартует в марте в Ошской области.

За четыре года приглашение на лечение в Германию получили 29 кыргызстанцев. В настоящее время в Детской деревне мира в Оберхаузене и немецких клиниках находятся семь маленьких пациентов из КР.

Правительство Германии и ее граждане помогают нашим детям взносами на операции и реабилитацию.