Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Швейцарии начался референдум об упрощенном получении гражданстваВ Швейцарии начался референдум об упрощенном получении гражданства

Gallup: 30% респондентов в Кыргызстане считают НАТО угрозой

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355264_ga...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409521-ru.html

Похожие новости

Трое детей из Кыргызстана отправятся на лечение в Германию

В Кыргызстане теперь не регистрируют авто без свидетельства ЕАЭС

Премьер-министр Кыргызстана и глава Совета министров Польши обменялись поздравлениями в связи с 25-летием установления дипотношений

Атамбаев сделал перестановки в силовом блоке Кыргызстана

НАТО для кыргызстанцев: Защита или угроза?

12 февраля 2017, 16:18       Комментарии

30% из опрошенных в Кыргызстане респондентов считают НАТО угрозой. Об этом сообщается в результатах опроса американского исследовательского центра Gallup.
В 2016 году Gallup проводил очередной опрос среди граждан разных стран об их отношении к Альянсу.
По его данным, 30% респондентов в Кыргызстане считают организацию угрозой для страны. У 19% опрошенных НАТО ассоциируется с защитой и 12% опрошенных выразили нейтральное отношение.
Наиболее критичное отношение к НАТО выражают в России и Беларуси. Угрозой для стабильности в их стране назвали 67% опрошенных россиян и 54% респондентов в Беларуси.
Наиболее лояльное отношение к НАТО среди постсоветских стран отмечено в Грузии, Казахстане и Украине. Там организацию поддержали от 25% до 37% опрошенных.
Больше всего организацию поддержали в странах Восточной Европы, граждане которых связывают НАТО с защитой их стран. В этих странах организацию поддерживают от 57% до 90%.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум