Gallup: 30% респондентов в Кыргызстане считают НАТО угрозой

12 февраля 2017, 16:18 Комментарии

30% из опрошенных в Кыргызстане респондентов считают НАТО угрозой. Об этом сообщается в результатах опроса американского исследовательского центра Gallup.

В 2016 году Gallup проводил очередной опрос среди граждан разных стран об их отношении к Альянсу.

По его данным, 30% респондентов в Кыргызстане считают организацию угрозой для страны. У 19% опрошенных НАТО ассоциируется с защитой и 12% опрошенных выразили нейтральное отношение.

Наиболее критичное отношение к НАТО выражают в России и Беларуси. Угрозой для стабильности в их стране назвали 67% опрошенных россиян и 54% респондентов в Беларуси.

Наиболее лояльное отношение к НАТО среди постсоветских стран отмечено в Грузии, Казахстане и Украине. Там организацию поддержали от 25% до 37% опрошенных.

Больше всего организацию поддержали в странах Восточной Европы, граждане которых связывают НАТО с защитой их стран. В этих странах организацию поддерживают от 57% до 90%.