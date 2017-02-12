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В Швейцарии начался референдум об упрощенном получении гражданства

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355263_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409520-ru.html

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12 февраля 2017, 15:51       Комментарии

В Швейцарии в воскресенье проходит референдум об изменении жестких правил получения гражданства. Послабления, судьбу которых решают швейцарские избиратели, касаются иммигрантов в третьем поколении - людей, родившихся в Швейцарии, которые являются внуками иммигрантов, приехавших в страну, передает Би-би-си.
В настоящее время человек, родившийся на территории конфедерации, не получает автоматически гражданство, и граждане других стран обычно ждут 12 лет, прежде чем могут подать заявление о получении швейцарского паспорта.
Кроме того, для этого необходимо пройти серию тестов и интервью, цель которых - установить, насколько человек знаком с традициями Швейцарии.
При этом окончательное решение о присвоении гражданства принимает городской совет, который иногда опирается на мнение сообщества - то есть соседей - и имеет право задавать кандидату абсолютно любые вопросы о Швейцарии и ее культуре.
Новые правила, которые могут быть приняты по результатам голосования, позволят иммигрантам в третьем поколении в некоторой степени избежать этой бюрократии.
Они будут касаться людей моложе 25 лет, чьи родители и родители родителей постоянно жили в Швейцарии.
Сторонники введения этих послаблений говорят, что неправильно требовать от людей, проживших всю жизнь в стране, доказательств того, что они интегрированы в общество.
Критики поправок считают, что они приведут к дальнейшим послаблениям и в конечном счете позволят всем негражданам, которых в Швейцарии около 25%, легко получить швейцарский паспорт.
На плакатах противников реформы изображена женщина в мусульманской одежде, а слоган гласит, что изменение правил приведет к исламизации государства.
За последние 30 лет в Швейцарии было предпринято три попытки смягчить правила получения гражданства, и все они провалились.
Как стать швейцарцем
Критики нынешних правил получения швейцарского гражданства говорят, что эти правила ущемляют права родившихся в Швейцарии детей и внуков мигрантов. Они вырастают в Швейцарии, рядом со сверстниками-швейцарцами, но без гражданства, что неизбежно влечет за собой юридические последствия.
"В моей школе были дети без швейцарского гражданства", - рассказывает сторонник введения упрощенной процедуры Стефан Эгли. "И мне всегда было интересно, почему у нас разные права: они здесь родились и выросли, как и я. Почему например мне можно голосовать, когда мне исполняется 18 - а им нет?"
Некоторые сторонники послабления закона признают, что могли бы пройти тест на гражданство, но не хотят. Прошедшие тест говорят, что это не так сложно, но есть некоторые нюансы.
"Спрашивают о политике, о деревне, о том, кого ты знаешь, чем занимаешься, почему хочешь стать швейцарцем", - рассказывает Крис Таттерселл, приехавший в Швейцарию из Британии.
Таттерселл подал на гражданство, прожив в Швейцарии 12 лет, и прошел тест.
"Для любого, кто прожил здесь какое-то время и, для тех, у кого есть желание и мотивация, стать швейцарцем, это будет легко... если, конечно, он не поссорится с соседями", - замечает он.

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