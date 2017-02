Спасшие женщину в метро Исаев и Королюк отметили "второй день рождения"

12 февраля 2017, 15:03 Комментарии

БИШКЕК, 12 фев - Sputnik. Кыргызстанец Марат Исаев и московский полицейский Артем Королюк отметили "второй день рождения" через год после спасения женщины в московском метро.

11 февраля 2016 года на станции "Красносельская" на рельсы упала женщина. Кыргызстанец Марат Исаев и сотрудник российской полиции Артем Королюк прыгнули на рельсы, когда приближался поезд и спасли ее. За это Исаев получил медаль от президента России Владимира Путина, награду от главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и тысячу одобрений пользователей соцсетей.

Свой "второй день рождения" уже со ставшим другом Королюком Марат Исаев отметил накануне. Фото со встречи кыргызстанец выставил в социальных сетях.

Как сообщил соотечественник корреспонденту Sputnik Кыргызстан, он и полицейский стали хорошими друзьями. Они часто встречаются, дружат семьями и ходят друг к другу в гости. Год после того случая друзья отметили походом в ресторан и прогулкой в аквапарк.

