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Спасшие женщину в метро Исаев и Королюк отметили "второй день рождения"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409519-ru.html

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В Сокулуке сгорел дом, на пепелище обнаружен труп женщины

12 февраля 2017, 15:03       Комментарии

БИШКЕК, 12 фев - Sputnik. Кыргызстанец Марат Исаев и московский полицейский Артем Королюк отметили "второй день рождения" через год после спасения женщины в московском метро.
Наш второй день рождения у нас сегодня
A photo posted by Марат Исаев (@maratisaev1987) on Feb 11, 2017 at 4:11am PST
11 февраля 2016 года на станции "Красносельская" на рельсы упала женщина. Кыргызстанец Марат Исаев и сотрудник российской полиции Артем Королюк прыгнули на рельсы, когда приближался поезд и спасли ее. За это Исаев получил медаль от президента России Владимира Путина, награду от главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и тысячу одобрений пользователей соцсетей.
Свой "второй день рождения" уже со ставшим другом Королюком Марат Исаев отметил накануне. Фото со встречи кыргызстанец выставил в социальных сетях.
11-февраля
A photo posted by Марат Исаев (@maratisaev1987) on Feb 11, 2017 at 4:11am PST
Как сообщил соотечественник корреспонденту Sputnik Кыргызстан, он и полицейский стали хорошими друзьями. Они часто встречаются, дружат семьями и ходят друг к другу в гости. Год после того случая друзья отметили походом в ресторан и прогулкой в аквапарк.
О самых трогательных и героических фактах проявления доброты в 2016 году, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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