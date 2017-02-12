Американцы требуют опубликовать налоговую декларацию Трампа

12 февраля 2017, 14:45 Комментарии

Петиция с требованием опубликовать налоговую декларацию президента США Дональда Трампа набрала больше 640 тыс. голосов, в то время как для ответа Белого дома необходимо всего 100 тысяч, передает Росбалт.

Отмечается, что нужное число голосов петиция набрала за первые сутки после публикации 20 января - в день инаугурации Трампа. Она размещена на сайте Белого дома. Официальный ответ администрации ожидается после 19 февраля.

К 10 часам утра по Москве петицию подписали уже почти 644 тыс. человек, при этом больше 20 тыс. - только за последнюю ночь.

"Непредсказуемые конфликты этой администрации должны быть очевидны всему американскому народу, включая документацию, которая раскрывает возможное иностранное влияние и финансовые интересы, из-за которых Дональд Трамп может вступить в противоречие с Конституцией", - говорится в тексте петиции.

Трампа подозревают в уклонении от налогов с помощью многочисленных налоговых льгот и лазеек для богатых физических лиц и крупного бизнеса. При этом сам он отказался сообщить о том, сколько платит налогов, что является традицией для кандидатов в президенты. Более того, стало известно, что он не полностью отказался от участия в бизнесе и продолжает контролировать свои проекты через подставных лиц.