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Американцы требуют опубликовать налоговую декларацию Трампа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355262_am...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409518-ru.html

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12 февраля 2017, 14:45       Комментарии

Петиция с требованием опубликовать налоговую декларацию президента США Дональда Трампа набрала больше 640 тыс. голосов, в то время как для ответа Белого дома необходимо всего 100 тысяч, передает Росбалт.
Отмечается, что нужное число голосов петиция набрала за первые сутки после публикации 20 января - в день инаугурации Трампа. Она размещена на сайте Белого дома. Официальный ответ администрации ожидается после 19 февраля.
К 10 часам утра по Москве петицию подписали уже почти 644 тыс. человек, при этом больше 20 тыс. - только за последнюю ночь.
"Непредсказуемые конфликты этой администрации должны быть очевидны всему американскому народу, включая документацию, которая раскрывает возможное иностранное влияние и финансовые интересы, из-за которых Дональд Трамп может вступить в противоречие с Конституцией", - говорится в тексте петиции.
Трампа подозревают в уклонении от налогов с помощью многочисленных налоговых льгот и лазеек для богатых физических лиц и крупного бизнеса. При этом сам он отказался сообщить о том, сколько платит налогов, что является традицией для кандидатов в президенты. Более того, стало известно, что он не полностью отказался от участия в бизнесе и продолжает контролировать свои проекты через подставных лиц.

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