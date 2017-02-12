С.Жээнбеков подписал постановление, по которому премьер и вице-премьеры могут назначать своих помощников и советников без проведения конкурса

12 февраля 2017, 14:17 Комментарии

Правительство утвердило правила поступления в особом (внеконкурсном) порядке на отдельные административные должности государственной гражданской службы в своем аппарате. Как сообщается в постановлении, подписанном премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым, кандидат на замещение вакантной административной должности должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным в соответствии с законодательством КР в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы.

Кандидатом на замещение вакантной административной должности не может быть лицо:

- признанное решением суда недееспособным либо которому обвинительным приговором суда запрещено осуществлять деятельность в качестве служащего или занимать определенные должности государственной и муниципальной службы;

- имеющее судимость, не снятую или не погашенную в установленном законодательством порядке.

Аппарат правительства вправе организовать проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных кандидатом документах, в том числе специальную проверку на отсутствие судимости, привлечение к уголовной ответственности, нахождение в реестре лиц, уволенных по отрицательным основаниям.

Для выявления у кандидата на замещение вакантной административной должности знаний и навыков в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями премьер-министр, руководитель Аппарата правительства - министр могут провести собеседование.

В ходе собеседования выясняются личностные и профессиональные качества кандидата на замещение вакантной административной должности и его представления о будущей работе, ожидания, мотивация.

Премьер осуществляет назначение в особом (внеконкурсном) порядке на административные должности:

- заместителей руководителя (в том числе первого) Аппарата правительства по представлению руководителя Аппарата правительства-министра;

- советников и помощников премьер-министра, а также советников и помощников вице-премьер-министров по согласованию с соответствующим вице-премьер-министром;

- руководителей структурных подразделений (заведующие отделами, заместители заведующих отделов, заведующие секторами) Аппарата правительства по представлению руководителя Аппарата правительства и по согласованию с курирующим вице-премьер-министром;

- специальных, постоянных и полномочных представителей правительства в соответствующих государственных органах и международных организациях по представлению руководителя Аппарата правительства.

Руководитель Аппарата правительства осуществляет назначение в особом (внеконкурсном) порядке на административные должности:

- инспекторов, экспертов структурных подразделений Аппарата по представлению руководителя соответствующего структурного подразделения;

- референтов структурных подразделений Аппарата по представлению руководителя соответствующего структурного подразделения;

- советников, помощников руководителя Аппарата правительства.

Ротация государственных гражданских служащих правительства осуществляется на основе письма руководителя Аппарата правительства.

План и схема ротации служащих готовятся отделом государственного управления и кадровой работы Аппарата правительства.