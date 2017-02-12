Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Что читает глава Минобрнауки — Топ-10 книг от Гульмиры КудайбердиевойЧто читает глава Минобрнауки — Топ-10 книг от Гульмиры КудайбердиевойЖителей греческих Салоников эвакуируют из-за бомбыЖителей греческих Салоников эвакуируют из-за бомбы

С.Жээнбеков подписал постановление, по которому премьер и вице-премьеры могут назначать своих помощников и советников без проведения конкурса

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409517-ru.html

Похожие новости

На "Берлинале" прошла международная премьера кыргызского фильма "Кентавр"

Премьер-министр Кыргызстана и глава Совета министров Польши обменялись поздравлениями в связи с 25-летием установления дипотношений

Переговоры с турецкой стороной по возмещению причиненного ущерба в результате авиакатастрофы продолжаются, - первый вице-премьер (фото)

Трамп намерен подписать новый иммиграционный указ

На Берлинском фестивале состоялась мировая премьера фильма "Кентавр" Актана Арым Кубата

12 февраля 2017, 14:17       Комментарии

Правительство утвердило правила поступления в особом (внеконкурсном) порядке на отдельные административные должности государственной гражданской службы в своем аппарате. Как сообщается в постановлении, подписанном премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым, кандидат на замещение вакантной административной должности должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным в соответствии с законодательством КР в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы.
Кандидатом на замещение вакантной административной должности не может быть лицо:
- признанное решением суда недееспособным либо которому обвинительным приговором суда запрещено осуществлять деятельность в качестве служащего или занимать определенные должности государственной и муниципальной службы;
- имеющее судимость, не снятую или не погашенную в установленном законодательством порядке.
Аппарат правительства вправе организовать проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных кандидатом документах, в том числе специальную проверку на отсутствие судимости, привлечение к уголовной ответственности, нахождение в реестре лиц, уволенных по отрицательным основаниям.
Для выявления у кандидата на замещение вакантной административной должности знаний и навыков в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями премьер-министр, руководитель Аппарата правительства - министр могут провести собеседование.
В ходе собеседования выясняются личностные и профессиональные качества кандидата на замещение вакантной административной должности и его представления о будущей работе, ожидания, мотивация.
Премьер осуществляет назначение в особом (внеконкурсном) порядке на административные должности:
- заместителей руководителя (в том числе первого) Аппарата правительства по представлению руководителя Аппарата правительства-министра;
- советников и помощников премьер-министра, а также советников и помощников вице-премьер-министров по согласованию с соответствующим вице-премьер-министром;
- руководителей структурных подразделений (заведующие отделами, заместители заведующих отделов, заведующие секторами) Аппарата правительства по представлению руководителя Аппарата правительства и по согласованию с курирующим вице-премьер-министром;
- специальных, постоянных и полномочных представителей правительства в соответствующих государственных органах и международных организациях по представлению руководителя Аппарата правительства.
Руководитель Аппарата правительства осуществляет назначение в особом (внеконкурсном) порядке на административные должности:
- инспекторов, экспертов структурных подразделений Аппарата по представлению руководителя соответствующего структурного подразделения;
- референтов структурных подразделений Аппарата по представлению руководителя соответствующего структурного подразделения;
- советников, помощников руководителя Аппарата правительства.
Ротация государственных гражданских служащих правительства осуществляется на основе письма руководителя Аппарата правительства.
План и схема ротации служащих готовятся отделом государственного управления и кадровой работы Аппарата правительства.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум