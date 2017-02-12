Что читает глава Минобрнауки — Топ-10 книг от Гульмиры Кудайбердиевой

12 февраля 2017, 14:19 Комментарии

Корреспондент Sputnik Кыргызстан узнал, какие книги нужно прочитать, чтобы стать министром образования. В рейтинге Гульмиры Кудайбердиевой - 10 книг. Первые две строчки занимают произведения Чингиза Айтматова: повести "Джамиля" и "Первый учитель", третью - роман Льва Толстого "Анна Каренина".

По словам главы Министерства образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой, большинство читателей, познакомившись с творчеством Чингиза Айтматова в детстве, идут с его книгами через всю жизнь, как и она.

"Перечитывая вновь и вновь его повести, я открываю для себя удивительный мир человеческого благородства, верности, дружбы, стремления сделать жизнь других людей лучше. Дуйшен из "Первого учителя" дарит детям мир знаний, а герой повести "Джамиля" Сейит учит главному - делать жизненный выбор, несмотря на всеобщее осуждение и традиции", - рассказала Кудайбердиева о своем выборе книг.

Она отметила, что в общем в произведениях Чингиза Айтматова отражен неповторимый дух кыргызского народа.

"Через волчицу в "Плахе" или Мать-Олениху в "Белом пароходе" можно узнать нечто непередаваемое, что делает нас единым народом, чтящим свои традиции на протяжении веков".

В списке любимых произведений далее расположились "Анна Каренина" Льва Толстого, "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл, "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго, "Старик и море" Эрнеста Хемингуэя, "Три товарища" Эриха Марии Ремарка и "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса.

Кудайбердиева объяснила, что эти книги оказались в ее списке лучших благодаря силе характеров героев.

"Борется с собой и предрассудками Анна Каренина, защищает свою землю и семью Скарлетт О'Хара из "Унесенных ветром", борется с мракобесием Горбун из "Собора Парижской Богоматери", показывает силу характера Старик у Хемингуэя, отражена столетняя борьба Колумбии в книге "Сто лет одиночества", отстаивают справедливость и герои романа Ремарка", - пояснила министр.

Также Кудайбердиева отметила произведения Бориса Акунина "Азазель" и Роберта Кийосаки "Богатый ребенок. Умный ребенок".

"Настоящая борьба, знакомая мне, происходит в книге "Азазель". На первый взгляд это произведение покажется простым и бессмысленным детективом, на самом деле в нем отражена борьба за равный доступ к образованию всех детей вне зависимости от того, насколько и в чем они талантливы. А ведь это важно", - говорит министр.

Она объяснила, почему в список любимых книг попало произведение современного автора Роберта Кийосаки.

"Для меня в его книгах важным является то, что они учат родителей ценить образование. Автор считает, что каждый ребенок талантлив и способен, нужно только помочь ему проявиться. Это и есть главный принцип любой системы образования, которому следую я", - заключила министр образования и науки.