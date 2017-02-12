Жителей греческих Салоников эвакуируют из-за бомбы

12 февраля 2017, 13:46 Комментарии

Около 72 тыс. человек в греческом городе Салоники будут эвакуированы в воскресенье для проведения спецоперации по обезвреживанию найденной авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает Росбалт.

Вес бомбы составляет 250 кг, она была обнаружена во время земляных работ на заправочной станции и может сдетонировать.

Свои жилища покидают горожане, проживающие в радиусе 1,9 км от места расположения бомбы. Эвакуация началась в 8:00 мск. Жителей вывозят на автобусах в оборудованные для временного размещения места.

В воскресенье взрывотехники постараются на месте удалить взрывной механизм, а затем опасную находку вывезут на полигон и уничтожат.

Предстоящая операция вызвала беспокойство у местных жителей. Как сообщил мэр района, на 10 телефонных линий местной управы поступило 3,5 тыс. звонков.

Отмечается, что мероприятия по вывозу жителей обойдутся городу в 9,5 тыс. евро.

Бомбу нашли рабочие 4 февраля на автозаправке в районе Корделио. Как оказалось, она находится на глубине пяти метров. После Второй мировой войны это первый в Греции случай, когда находят неразорвавшуюся бомбу в земле.