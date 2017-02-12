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Перевожусь на заочку — 8 вещей, бесящих бишкекских студентовПеревожусь на заочку — 8 вещей, бесящих бишкекских студентов

Власти Панамы арестовали основателей офшорной фирмы Mossack Fonseca

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355260_vl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409514-ru.html

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12 февраля 2017, 13:14       Комментарии

Власти Панамы арестовали основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Рамона Фонсеку и Юргена Моссака по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters и офис генерального прокурора.
По словам генпрокурора Панамы Кении Порселл, полученная к настоящему моменту информация свидетельствует о том, что панамская фирма "являлась преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения". Порселл отметила, что расследование в отношении Mossack Fonseca длилось около года и велось прокурорами Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.
Задержанные в пятницу, 10 февраля, Юрген Моссак и Рамон Фонсеки были взяты под стражу, так как власти опасались, что они могут бежать из страны, пояснила Порселл. Она также уточнила, что расследование связано с делом о коррупционных махинациях в государственной нефтяной компании Бразилии Petrobras.
Адвокат Моссака и Фонсеки Элиас Солано назвал обвинения против своих подзащитных "слабыми" и заявил, что будет оспаривать собранные доказательства.
По данным источника Reuters, в субботу суд арестовал еще одного юриста, работавшего на Mossack Fonseca, а в отношении другого выдан ордер на арест.
Компания Mossack Fonseca приобрела широкую известность в апреле 2016 года, когда немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала расследование Международной организации журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об офшорах крупных бизнесменов и политиков из более чем 50 стран. Расследование было основано на документах, полученных в результате "беспрецедентной утечки миллионов документов" из базы данных Mossack Fonseca.
Скандал с офшорами, в частности, привел к отставке премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлейгссона и министра индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэля Сории.
В опубликованном архиве также обнаружились данные о зарубежных фирмах 12 российских должностных лиц или их родственников. Кроме того, в расследовании утверждалось, что люди "из близкого окружения" президента России Владимира Путина перевели через офшоры не менее $2 млрд. В частности, в нем упоминался крестный отец дочери Путина виолончелист Сергей Ролдугин, который, как следовало из документов, был одним из акционеров крупнейшего продавца телевизионной рекламы в России "Видео Интернешнл" (Vi), владея через офшоры 20% этой компании.

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