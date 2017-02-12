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Перевожусь на заочку — 8 вещей, бесящих бишкекских студентов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409513-ru.html

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12 февраля 2017, 13:02       Комментарии

Студенты столичных вузов рассказали, чем они недовольны и почему не хотят посещать занятия. К нижесказанному просят относиться с пониманием и не принимать за обычный "скафнеж".
1. Почему я должен слушать то, что мне не интересно? Встаешь ни свет, ни заря, едешь, как шпрот в масле, в наших "любимых" маршрутках. И все ради чего - чтобы послушать лекцию преподавателя. А он в свою очередь делает умное лицо и диктует чью-то диссертацию, причем так монотонно, что вскоре всех студентов начинает клонить в сон.
2. Как же выводит из себя "расположение корпусов". Мы тратим на дорогу не только свои кровные, но и огромное количество времени. Утешение лишь в том, что находишь время для сна, если, конечно, повезет с местами.
3. Переработка докладов! Ночами не спишь, "пишешь" эти рефераты, да так, что даже самый привередливый преподаватель останется доволен. А сколько на них денег уходит, бывает за день 80-100 сомов. Но через время ты видишь кусок своей работы на обратной стороне экзаменационного билета. Выть хочется, честное слово.
4. Что за отношение к студентам? Будто мы не люди. Преподаватель задерживается на 10 минут, на 20, а может и вовсе не соизволить посетить нас, смертных. Если же опаздываем мы, начинаются публичное унижение достоинства и недопуск к паре.
5. Любимое занятие преподавателей - вытягивание денег. Бесспорно, первое место занимает продажа книг, и не важно, нужны они нам или нет. Просто так надо! Открываешь, и тут не обойтись без очков, хотя никто в роду не жаловался на зрение. Читаешь начало и понимаешь - сплошной копипаст из Википедии. Ну или когда пишешь дипломную работу, преподаватель всячески показывает, что он лучше сделает ее сам и всего за "какие-то" 15 тысяч сомов.
6. Куда уходят деньги от контрактов? Ужасное состояние аудиторий, даже крысы не выдерживают и уходят в мир иной, оставляя за собой зловоние. А на просьбу поставить скамейки получаем огромный экран, где крутят чьи-то свадьбы. И вправду говорят "Все для студентов!".
7. Платеж через терминалы - сплошное мучение! Эта техника съедает все твои деньги, не жалея даже мелочь. Но ей этого мало, она начинает жадничать и не выдавать квитанции. Со мной, кстати, не раз бывало такое. Потерянный, обиженный, я шел в банк и через бумажные мучения получал заветный "приз" - квиток.
8. У каждого в группе есть студенты-призраки - они вроде бы есть, но их нет. Год не видишь и еще столько бы не желал, но они появляются на сессиях. Да и не злился бы на них, только вот баллы почему-то у них лучше, а все благодаря пункту 5.
Уважаемые преподаватели, не заставляйте нас сидеть на ваших парах! Будет интересно, мы придем, останемся и дослушаем.

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