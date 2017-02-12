В Пекине зафиксировали первый случай заражения птичьим гриппом в 2017 году

12 февраля 2017, 12:36 Комментарии
В столице Китая зафиксирован первый в 2017 году случай заражения вирусом птичьего гриппа H7N9.
Об этом сообщает RT со ссылкой на Xinhua.
Заражённым оказался 68-летний мужчина из города Ланфана соседней провинции Хэбэй. Мужчина находится в критическом состоянии в больнице. За ним наблюдают медики.
В Пекин пациента перевели 6 февраля в связи с ухудшением состояния. В субботу, 11 февраля, врачи подтвердили его заражение вирусом H7N9.
Предположительно мужчина контактировал с домашними птицами.