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В Пекине зафиксировали первый случай заражения птичьим гриппом в 2017 году

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355256_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409512-ru.html

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12 февраля 2017, 12:36       Комментарии

В столице Китая зафиксирован первый в 2017 году случай заражения вирусом птичьего гриппа H7N9.
Об этом сообщает RT со ссылкой на Xinhua.
Заражённым оказался 68-летний мужчина из города Ланфана соседней провинции Хэбэй. Мужчина находится в критическом состоянии в больнице. За ним наблюдают медики.
В Пекин пациента перевели 6 февраля в связи с ухудшением состояния. В субботу, 11 февраля, врачи подтвердили его заражение вирусом H7N9.
Предположительно мужчина контактировал с домашними птицами.

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