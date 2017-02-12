Депутат предлагает освободить пенсионеров, имеющих земельную долю в фермерском хозяйстве без образования юрлица, от уплаты страховых взносов

12 февраля 2017, 12:02 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков ("Кыргызстан") предлагает освободить пенсионеров, имеющих земельную долю в крестьянском (фермерском) хозяйстве без образования юридического лица, от уплаты страховых взносов. Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения.

Как отмечает инициатор поправок, пенсионер, всю жизнь проработавший и законно вышедший на пенсию, продолжает выплачивать страховые взносы за земельную долю в крестьянском хозяйстве.

Пенсионер должен быть освобожден от уплаты всех страховых взносов, так как он уже полностью исполнил свои обязанности перед государством. Теперь государство обязано обеспечить достойную старость своим пенсионерам, считает парламентарий.

Согласно действующему законодательству, инвалиды Великой Отечественной войны, участники ВОВ и приравненные к ним лица освобождаются от уплаты страховых взносов в полном объеме на все виды выплат, начисленных в их пользу.

Работодателем начисление и уплата страховых взносов на все виды выплат в пользу инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и участников Великой Отечественной войны производятся по соответствующей категории плательщиков в полном объеме.

Инвалиды I и II групп, занятые индивидуальной предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, и инвалиды I и II групп, имеющие земельную долю в крестьянском (фермерском) хозяйстве без образования юридического лица, полностью освобождаются от уплаты страховых взносов.

За земельные доли в крестьянских (фермерских) хозяйствах без образования юридического лица, принадлежащие инвалидам I и II групп, страховые взносы имеют право уплачивать трудоспособные члены хозяйства. Внесенные суммы страховых взносов заносятся на их личные страховые счета.

От начисления и уплаты страховых взносов в полном объеме освобождаются все виды выплат, начисленных в пользу работников - подростков до 16 лет, принятых на работу в соответствии с Трудовым кодексом.

Дирекция Парка высоких технологий, а также лица, зарегистрированные в качестве резидентов Парка высоких технологий, освобождаются от уплаты страховых взносов в полном объеме на все виды выплат в пользу работников, принятых на постоянную или временную работу, работу по договору или контракту, соглашению, а также на выполнение разовых работ/услуг в течение 15 лет с момента государственной регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий в соответствии с законодательством КР.