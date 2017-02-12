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Трое детей из Кыргызстана отправятся на лечение в Германию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355253_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409509-ru.html

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12 февраля 2017, 11:32       Комментарии

Сегодня, 12 февраля, трое детей со сложными заболеваниями отправятся на лечение в Германию по программе бесплатного лечения от Международной благотворительной организацией "Friedensdorf International". Об этом сообщила консультант пресс-центра Елена Баялинова.
На бесплатное лечение в Германию поедут Айзирек Ж., 2003 года рождения, Акылай С., 2010 года рождения и Шатман уулу Жумакадыр, 2005 года рождения. Их будет сопровождать координатор Общественного фонда "Вместе к здоровью" Нуриса Джапарова.
В середине февраля Джапарова привезет на родину двоих детей, которые ранее уехали по этой программе и уже получили лечение.
Напомним, с 2012 года на основании Соглашения о сотрудничестве между Минздравом КР и Международной благотворительной организацией "Friedensdorf International" ежегодно выделяется квота для бесплатного лечение кыргызстанских детей в немецких клиниках.
За четыре года приглашение на лечение в Германию получили всего 29 детей, из них обратно домой здоровыми благополучно вернулись 22 ребёнка. В настоящее время в Детской деревне Мира в городе Оберхаузене и клиниках Германии находится 7 детей из Кыргызстана.

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