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На церемонии вручения "Оскар" выступят Тимберлейк и Стинг

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355247_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409508-ru.html

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12 февраля 2017, 10:48       Комментарии

В качестве музыкальных гостей на церемонии вручения наград американской киноакадемии "Оскар" выступят Джастин Тимберлейк и Стинг.
Как сообщает Росбалт со ссылкой на Variety, Тимберлейк исполнит песню "Can`t Stop the Feeling" из мультфильма "Тролли", а Стинг выступит с композицией "The Empty Chair", написанной для фильма "Джим: История Джеймса Фоули".
Для гостей также споют Лин Мануэль Миранда и Аулией Кравалхо - они исполнят песню из мультфильма "Моана". А Джон Ледженд покажет два номера из мюзикла "Ла-Ла Ленд".

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