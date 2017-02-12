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В Бишкеке сносят "больные" и аварийные деревья

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355257_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409507-ru.html

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В Бишкеке сносят аварийные деревья (фото)

12 февраля 2017, 10:58       Комментарии

Муниципальное предприятие "Зеленстрой" производит снос аварийных деревьев и санитарную обрезку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
В данный момент производится снос деревьев на пересечении улиц Чокморова-Турусбекова, Элебаева, Московской, Жибек-Жолу и других улицах. Сотрудники предприятия также производят санитарную обрезку деревьев на улицах Медерова, Ташкентской, Молодой Гвардии, Логвиненко, в микрорайоне "Восток-5", Боконбаева. Работа в данном направлении продолжается.
Деревья подвергаются сносу в связи с их сухостойным или аварийным состоянием, возраст снесенных деревьев от 30 лет и выше; деревья, поврежденные гнилевыми болезнями (бактерии, грибы), а также заселенные вредителями - городским усачом.
Параллельно работники "Зеленстроя" продолжают очищать открытые КДС на южной стороне Западного БЧК от улицы Лермонтова до ул. Буденного.
Начальник МП "Зеленстрой" - Элгондиев Токтобек Абдыкеримович (37-53-30).
Главный агроном Сергей Кравер (37-47-06).

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