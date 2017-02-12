В Бишкеке более 60 маршруток поставлены на штраф-стоянку за несоответствие требованиям перевозки пассажиров

12 февраля 2017, 10:35 Комментарии

В Бишкеке 9-16 февраля патрульная милиция проводит рейд по нарушениям водителей общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба УПМ ГУВД столицы, за два дня было выявлено 498 фактов нарушений правил дорожного движения, составлены административные протоколы, большая часть которых составлена в отношении водителей пассажирского транспорта за остановку и стоянку в неположенных местах.

На штраф-стоянку поставлено более 60 маршрутных микроавтобусов, не соответствующих требованиям перевозки пассажиров.

10 февраля сотрудники патрульной милиции встретились с представителями фирм-перевозчиков и рассказали о выявленных недостатках при обслуживании пассажиров.