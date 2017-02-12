Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно −5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Плоскостопие: причины, признаки, симптомы и лечениеПлоскостопие: причины, признаки, симптомы и лечениеФестиваль соколиной охоты пройдет на Иссык-Куле в сентябреФестиваль соколиной охоты пройдет на Иссык-Куле в сентябре

YouTube будет работать без интернета

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355235_yo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409505-ru.html

Похожие новости

Правительство КР отменит свои неработающие акты (список)

Октябрьского райсуд г.Бишкек разрешил блокировать вредоносные интернет-ресурсы

Октябрьский райсуд разрешил блокировать Интернет-ресурсы, наносящие вред психике подростков

Закон "О государственно-частном партнерстве" не работает

В системе образования КР работает 75 тысяч учителей, из них 19,8% - молодые специалисты - МОиН

12 февраля 2017, 10:08       Комментарии

В магазине Google Play появилась бета-версия приложения YouTube Go, с помощью которого можно сохранять видеоролики на карту памяти мобильного устройства. Об этом сообщает Life со ссылкой на Android Authority.
Как отмечается, приложение предназначено для пользователей из развивающихся стран, где скорость интернет-соединения по-прежнему мала.
YouTube Go отличается от обычной Android-версии приложения наличием функции скачивания роликов и возможностью их просмотра без подключения к Интернету. Перед загрузкой видео можно ознакомиться с его покадровым превью, а также указать требуемое качество, правда, в настоящий момент пользователям доступны только форматы 144p и 360p.
Помимо прочего, в приложении имеется возможность передачи видео на другие устройства при помощи Bluetooth.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум