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Фестиваль соколиной охоты пройдет на Иссык-Куле в сентябре

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409503-ru.html

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Кыргызский фильм "Завещание отца" выиграл главный приз фестиваля в Индии

12 февраля 2017, 10:05       Комментарии

БИШКЕК, 11 фев - Sputnik. С 2 по 7 сентября текущего года в Иссык-Кульской области планируется провести фестиваль соколиной охоты, сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.
В субботу директор ведомства Канат Аманкулов встретился с президентом IAF (Международной ассоциации любителей соколиной охоты и защиты хищных птиц) Адрианом Ломбардом. Также присутствовали полпред правительства в Иссык-Кульской области Асхат Акибаев и директор Департамента туризма Азамат Жаманкулов.
Участники встречи обсудили организационные вопросы.
"Центральная Азия является особым регионом в развитии и сохранении соколиной охоты. Наша ассоциация продвигает данный вид спорта и поднимает вопросы охраны диких животных. Нам было бы вдвойне приятно, если Кыргызстан присоединится к нам", - сказал Ломбард.
В свою очередь кыргызская сторона пообещала поддержку в проведении фестиваля.

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