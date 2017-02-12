Фестиваль соколиной охоты пройдет на Иссык-Куле в сентябре

12 февраля 2017, 10:05 Комментарии

БИШКЕК, 11 фев - Sputnik. С 2 по 7 сентября текущего года в Иссык-Кульской области планируется провести фестиваль соколиной охоты, сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

В субботу директор ведомства Канат Аманкулов встретился с президентом IAF (Международной ассоциации любителей соколиной охоты и защиты хищных птиц) Адрианом Ломбардом. Также присутствовали полпред правительства в Иссык-Кульской области Асхат Акибаев и директор Департамента туризма Азамат Жаманкулов.

Участники встречи обсудили организационные вопросы.

"Центральная Азия является особым регионом в развитии и сохранении соколиной охоты. Наша ассоциация продвигает данный вид спорта и поднимает вопросы охраны диких животных. Нам было бы вдвойне приятно, если Кыргызстан присоединится к нам", - сказал Ломбард.

В свою очередь кыргызская сторона пообещала поддержку в проведении фестиваля.