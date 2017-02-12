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Через полтора месяца паспорта образца 1994 года будут недействительны

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355251_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409502-ru.html

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12 февраля 2017, 9:43       Комментарии

Паспорта образца 1994 года, имеющие отметку о продлении срока действия "бессрочно", будут действовать до 31 марта 2017 года. Об этом предупредили в ГРС.
Таким образом, эти документы с 1 апреля полностью утратят юридическую силу и будут признаны не действительными.
"Всем гражданам у кого на руках имеются паспорта образца 1994 года необходимо обратиться в отделы паспортно-визовой и регистрационной работы для своевременной замены", - сообщили в ГРС.
Граждане, достигшие 60 летнего возраста, могут обратиться в паспортные подразделения и обменять паспорта образца 1994 года на паспорта образца 2004-года на бесплатной основе.
Те, кто не успел заменить паспорта, не смогут получить государственные, медицинские банковские услуги.

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