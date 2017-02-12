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Кыргызские фильмы предлагают проверять на наличие порнографии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409501-ru.html

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В кыргызской кинематографии допустят цензуру

В КГМА создали кафедру кыргызского языка

12 февраля 2017, 9:03       Комментарии

БИШКЕК, 12 фев - Sputnik. Министерство культуры, информации и туризма КР предлагает в определенных случаях вводить цензуру по отношению к отечественным фильмам. Соответствующие поправки в Закон "О государственной поддержке кинематографии Кыргызстана" вынесены на общественное обсуждение на сайте правительства.
Разработчик напоминает, что в пункте 5 данного закона запрещена цензура. Но при этом в пункте 6 этого же закона не допускается включение в фильм сцен, призывающих к насильственному изменению строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности государства.
Также запрещены сцены, пропагандирующие войну, насилие и жестокость, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой, социальной и религиозной вражды, а также порнографии и национальной или сословной исключительности.
Поэтому Минкультуры предлагает пункт 5 дополнить нормой, что цензура допускается исключительно в вышеперечисленных случаях.

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