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Кыргызская мода: 6 мужчин-дизайнеров, которые шьют божественные платьяКыргызская мода: 6 мужчин-дизайнеров, которые шьют божественные платья

В Бишкеке вырубают опасные деревья

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409499-ru.html

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11 февраля 2017, 20:20       Комментарии

БИШКЕК, 11 фев - Sputnik. Муниципальное предприятие "Зеленстрой" спиливает аварийные деревья и производит санитарную обрезку, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Деревья вырубают на улицах Чокморова, Турусбекова, Элебаева, Московской, проспекте Жибек Жолу и других магистралях. В основном спиливают сухостой и аварийные деревья старше 30 лет, которые повреждены болезнями.
Также производится санитарная обрезка деревьев на улицах Медерова, Ташкентской, Логвиненко, Боконбаева, проспекте Молодой Гвардии, в микрорайоне "Восток".

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