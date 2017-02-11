В Бишкеке вырубают опасные деревья

11 февраля 2017, 20:20 Комментарии

БИШКЕК, 11 фев - Sputnik. Муниципальное предприятие "Зеленстрой" спиливает аварийные деревья и производит санитарную обрезку, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Деревья вырубают на улицах Чокморова, Турусбекова, Элебаева, Московской, проспекте Жибек Жолу и других магистралях. В основном спиливают сухостой и аварийные деревья старше 30 лет, которые повреждены болезнями.

Также производится санитарная обрезка деревьев на улицах Медерова, Ташкентской, Логвиненко, Боконбаева, проспекте Молодой Гвардии, в микрорайоне "Восток".