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Джип и легковушка столкнулись лоб в лоб в Бишкеке — кадры последствий ДТП

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409497-ru.html

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11 февраля 2017, 18:25       Комментарии

БИШКЕК, 11 фев - Sputnik. В Бишкеке произошло ДТП с участием внедорожника и легковушки, сообщил очевидец, приславший видео последствий аварии на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан.
"Авария случилась примерно в 16.30 по проспекту Чуй недалеко от пересечения с улицей Калыка Акиева", - сообщил очевидец.
В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека cказали, что вызова на место не поступало.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.

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