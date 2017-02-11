Джип и легковушка столкнулись лоб в лоб в Бишкеке — кадры последствий ДТП

11 февраля 2017, 18:25 Комментарии

БИШКЕК, 11 фев - Sputnik. В Бишкеке произошло ДТП с участием внедорожника и легковушки, сообщил очевидец, приславший видео последствий аварии на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан.

"Авария случилась примерно в 16.30 по проспекту Чуй недалеко от пересечения с улицей Калыка Акиева", - сообщил очевидец.

В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека cказали, что вызова на место не поступало.

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