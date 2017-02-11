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На трассе Бишкек-Каракол произошло ДТП со смертельным исходом

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355246_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409496-ru.html

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11 февраля 2017, 17:34       Комментарии

Сегодня, 11 февраля, на трассе Бишкек-Каракол произошло ДТП со смертельным исходом. Информацию подтвердили в обладминистрации Иссык-Кульской области.
"ДТП произошло примерно в 6.00 утра. Водители автомашин марки "БМВ" и "Тойота" скончались на месте. В настоящий момент ведется следствие", - сообщили в обладминистрации.
Авария произошла на участке трассы между селами Ананьево и Семеновка. Погибли два человека.
В МЧС также сообщили, что на 118 километре трассы Бишкек-Каракол возникло скопление машин из-за гололедицы.

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