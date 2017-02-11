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На трассе Бишкек-Каракол произошло ДТП со смертельным исходомНа трассе Бишкек-Каракол произошло ДТП со смертельным исходом

Правозащитники возмутились валентинками с Гитлером в колледже Мичигана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355248_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409495-ru.html

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Голодовка Азимжана Аскарова. Узаконенной пыткой назвали правозащитники его содержание в тюрьме

11 февраля 2017, 17:50       Комментарии

Правозащитная организация "Центр Симона Визенталя", названная в честь известного охотника за нацистами, выразила возмущение распространением в колледже Мичигана поздравительных открыток ко Дню святого Валентина с изображением Адольфа Гитлера, пишет RT.
Члены организации сообщили, что на открытке с Гитлером было написано: "Моя любовь пылает к тебе, как 6000 евреев".
Правозащитники призвали колледж принести извинения за подобную выходку одного из учащихся и исключить его из учебного заведения за антисемитизм.
These valentines cards are being distributed by the College Republicans group at Central Michigan University. pic.twitter.com/EErK0g8Qpi
- Rich Robinson (@rrobinson81) 9 февраля 2017 г.
"Настало время, когда Америка признает, что антисемитизм является проблемой, с которой нужно бороться, и что антисемиты будут привлечены к ответственности за их ненависть", - говорится в сообщении "Центра Симона Визенталя".
Как отмечает Jeruslaem Post, позднее группа студентов принесла извинения за инцидент.

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