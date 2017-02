Правозащитники возмутились валентинками с Гитлером в колледже Мичигана

11 февраля 2017, 17:50 Комментарии

Правозащитная организация "Центр Симона Визенталя", названная в честь известного охотника за нацистами, выразила возмущение распространением в колледже Мичигана поздравительных открыток ко Дню святого Валентина с изображением Адольфа Гитлера, пишет RT.

Члены организации сообщили, что на открытке с Гитлером было написано: "Моя любовь пылает к тебе, как 6000 евреев".

Правозащитники призвали колледж принести извинения за подобную выходку одного из учащихся и исключить его из учебного заведения за антисемитизм.

These valentines cards are being distributed by the College Republicans group at Central Michigan University. pic.twitter.com/EErK0g8Qpi

- Rich Robinson (@rrobinson81) 9 февраля 2017 г.

"Настало время, когда Америка признает, что антисемитизм является проблемой, с которой нужно бороться, и что антисемиты будут привлечены к ответственности за их ненависть", - говорится в сообщении "Центра Симона Визенталя".

Как отмечает Jeruslaem Post, позднее группа студентов принесла извинения за инцидент.