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Финальный дизайн: Как будет выглядеть ваш новый ID-паспорт

Источник:
http://knews.kg/2017/02/finaln...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409494-ru.html

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11 февраля 2017, 17:31       Комментарии

Минюст вынес на обсуждение проект постановления правительства о паспорте (ID-карта) гражданина Кыргызстана. Вместе с этим, ГРС обнародовала их новый макет.
Как сообщается, идентификационная карта соответствует международным стандартам ICAO, в том числе по качеству и по защищенности. Она содержит следующие сведения:
<ul> <li>в текстовом виде: фамилия, имя и отчество, пол, гражданство, дата рождения, номер документа, дата выдачи, срок действия, персональный идентификационный номер, орган, выдавший документ, и его код, подпись владельца, изображение лица владельца в цифровом формате, штрих-коды персонального идентификационного номера и номера документа;</li> <li>в машиносчитываемом виде: машиносчитываемая зона;</li> <li>на электронном чипе: информация о биометрических данных, этническая принадлежность, место рождения, адрес, семейное положение, ключи электронно-цифровой подписи, реализованные на базе криптографических алгоритмов по стандартам ГОСТ.</li> </ul> Идентификационная карта также имеет тактильный текст шрифтом Брайля для лиц с нарушениями зрения. Предложения и замечания по проекту постановления можно направлять в Министерство юстиции КР: ул. М.Ганди, 32, e-mail: minjust.ep@mail.ru, факс 65-65-02.

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